Aprueba Senado que programas sociales de la 4T sean constitucionales

Escuchar Nota

"La presente reforma (...) tiene por objeto establecer regulaciones que den certeza a la sociedad mexicana, garantizando la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad", señala la minuta aprobada.

Además, "establecer que el Estado garantice el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente priorizando a los menores de 18 años, las personas indígenas, afromexicanas, y las personas en condición de pobreza".



"Porque los derechos tienen una vocación universal y deben envolverse en una rigidez jurídica lo suficientemente robusta como para permanecer a lo largo del tiempo con la máxima jerarquía normativa, a través de su incorporación en la Constitución", mencionó.

"El cúmulo de reformas que han venido acompañando a este artículo nos van a llevar necesariamente a una sistematización ordenada, porque aquí se consagró la igualdad de mujeres y hombres, se trazó la ruta para la defensa de la infancia, estableciendo el concepto de interés superior de la niñez", resumió.



"Y eso, para Movimiento Ciudadano, es garantía de que la justicia social, ese término que por años hemos escuchado y que muchos nos hemos apasionado con él, estemos en el camino para lograrlo".

Con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención, el Senado aprobó la minuta que reforma el Artículo 4 de la Constitución para reconocer los principales programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Presentada por el Presidente López Obrador como una prioridad de su Gobierno, la propuesta, respaldada por ocho grupos parlamentarios, reconoce el derecho a un sistema de salud para el bienestar, las becas para estudiantes pobres y las pensiones a personas de la tercera edad, indígenas, de origen afromexicano y con discapacidad.En la reforma, que fue turnada a los Congresos estatales para su aval, se plantea la creación de un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.También establecer el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores a partir de los 68 años y mayores a 65 en el caso de personas indígenas y afromexicanas; e implementar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza.El panista Gustavo Madero celebró que se garantizaran los apoyos a los adultos mayores, pero afirmó que debía haber transparencia y rendición de cuentas."Hay demagogia y hay populismo cuando se otorgan de manera opaca, discrecional, sin la participación de los ciudadanos como destinatarios, como sujetos sociales prioritarios", expuso."Cuando se gasta el presupuesto federal en monumentos a los egos presidenciales, en vez de cubrir los apoyos a las personas con discapacidad, es cuando se está haciendo demagogia".Por el PRI, Claudia Ruiz Massieu reconoció que se avanzaba con la constitucionalización de los programas sociales, pero consideró que se avanzaría más si lograran constitucionalizar los derechos.El senador perredista Miguel Ángel Mancera dijo que la nueva conformación del Artículo 4 constitucional lo convertía "en uno de los de mayor avance social en el mundo".Por Movimiento Ciudadano, el senador Juan Zepeda explicó que el derecho constitucional implicaba "que todo el Presupuesto de Egresos de la Federación no podrá ser menor cada año subsecuente".