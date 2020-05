Aprueban 4 mil créditos a empleados independientes

Escuchar Nota

"Acabamos de recibir una nueva base de datos de ese millón de cuentas, ya las tenemos con los 25 mil pesos, pero vamos despacio, conforme nos lo permiten las sucursales que están abiertas y que pueden recibir a los beneficiarios con la suficientes seguridad, que no los pongan en peligro de contagio", reiteró.

A 17 días de que el programa de créditos se abrió a trabajadoras del hogar y empleados independientes, el, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto.En conferencia en Palacio Nacional, indicó que de ese total, mil 967 corresponden a trabajadoras del hogar y 2 mil 100 a trabajadores independientes.Del total de créditos aprobados, agregó, 54 por ciento serán para mujeres, el rango de edad con el mayor número de solicitudes es de entre 51 y 60 años de edad y la mayor cantidad de ellas se localiza en Guerrero, Jalisco, Estado de México y Sinaloa., tiene registradas 21 mil 133 empleadas. Recordó que sólo ellas podrán acceder a los créditos, aunque se estima que a nivel nacional este sector suma 2.4 millones., el 72 por ciento son mujeres, más de la mitad tiene entre 51 y 70 años de edad y una cuarta parte se localiza en la Ciudad de México y el Estado de México.Informó que de las 21 mil trabajadoras del hogar afiliadas, más de 17 mil han registrado a aproximadamente 23 mil beneficiarios, la mayoría de ellos sus hijos., ya que de acuerdo con datos del IMSS, éste no pudo cumplir la meta de un millón de apoyos por 25 mil pesos debido a que más del 78 por ciento de quienes los solicitaron no cumplieron con los criterios, entre los que se encontraba no haber despedido a algún empleado durante la pandemia., la titular del ramo, Graciela Márquez, indicó que desde el 4 de mayo cuando comenzó la dispersión de los recursos hasta ahora, han entregado un total de 8 mil 331 millones de pesos, de un total de 25 mil millones.para apoyar a las empresas familiares ante la crisis sanitaria 33 mil 279 beneficiarios.Márquez dijo que si bien ya tiene identificado el millón de créditos que el programa tiene como meta, la dispersión de los recursos ha sido lenta, debido a que es necesario detectar las sucursales bancarias que están abiertas y a aquellas que cuentan con las condiciones adecuadas para recibir a los beneficiarios.La economista dijo que a ello se suma el hecho de que quienes reciben los créditos acuden a la sucursal mediante citas, para evitar aglomeraciones en las sucursales.