Aprueban dictamen de Cuenta Pública 2018

Y “se instruye a la ASE para que en el ámbito de su respectiva competencia dé seguimiento a las acciones y recomendaciones emitidas como resultado de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2018, y promueva las responsabilidades a que haya lugar”.

“No los estamos descalificando, en realidad falta que los conozcamos a profundidad, que los discutamos y analicemos; lo único que propusimos es no incluirlos en dentro del dictamen del Informe Anual de Resultados”.



“Esta Comisión tiene la facultad de hacerlo en cualquier época del año, de hacer un reporte especial, a través de un punto de acuerdo ver los diferentes temas… no está concluido, sigue vivo, en el proceso de solventación y continúa en el proceso de delimitación de sanciones y responsabilidades”.

La Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, con 4 votos a favor y 2 en contra, aprobó el dictamen del, luego de revisar los proyectos presentados por el PRI y el PAN,El diputado Juan Antonio García Villa (PAN) argumentó quey que, al 2018, laAsimismo, elregistraba pasivos laborales por más de 22 mil mdp.El proyecto del PRI estableció que el Informe Anual de Resultados de la revisión y fiscalización superior a la, fue presentado en tiempo y forma, y su fiscalización se da por concluida con el dictamen “quedando a salvo el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado”.(PRI) explicó que el tema de pensiones merece un análisis más a fondo dentro de la misma Comisión, por lo que no debe incluirse en el mismo dictamen.Para el PAN,, auditor superior del Estado,Esto, alrealizadas a la Cuenta Pública 2018, y por actos y omisiones de servidores públicos que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos.Además, incurrió en omisión grave al no observar la pauta del registro contable en el pasivo de las obligaciones por beneficios a los empleados, determinadas mediante estudios actuariales poral 31 de diciembre de 2018.También, incurrió en omisión al, del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, ya que no fue motivo de observación la falta de registro contable en el estado de actividades de los ingresos recibidos por el Instituto.Respecto a las cuentas públicas de 2015, 2016 y 2017,correspondientes.Así, estableció el PAN, se propicia unaentre los entes fiscalizados.Para la ASE están pendientes de iniciar los procedimientos administrativos por la Cuenta Pública 2018, por lo que no se han promovido responsabilidades y denuncias.