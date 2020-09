Aprueban diputados formato de firmas para consulta contra expresidentes

Escuchar Nota

, que se habrá de utilizar para preguntar a la ciudadanía si se somete a juicio a los ex presidentes que ocuparon el cargo desde 1988 a 2018.La pregunta aún no está establecida y el Senado de la República deberá aprobar también el formato.determinó por unanimidad realizar una movilización nacional, con el objetivo de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción., y no un millón 800 mil como los requiere la ley, “para que no haya pretextos”.Mientras que el partido tomaba esta decisión, militantes y simpatizantes de Morena en diversas plazas del país y hasta en Nueva York, Estados Unidos, colocaron mesas receptoras para comenzar a recabar las firmas.En redes sociales también promovieron la consulta y habilitaron el portal https://www.juicioexpresidentes.mx/ para descargar los formatos de recolección de firmas. En el Zócalo capitalino se instalaron dos mesas de recepción, una en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución y la segunda en la esquina de 5 de Mayo e Isabela Católica.esa es la fecha límite o de lo contrario tendrán que esperar hasta la siguiente elección.