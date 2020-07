Aprueban en Coahuila que filtros sanitarios sean más confiables y eficientes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa del Diputado Gerardo Aguado Gómez con lo que se establece que en lo filtros sanitarios actualmente instalados y los futuros, deberá participar personal médico y no médico debidamente capacitado, además de garantizar el respeto a los derechos humanos y trato especial a personas vulnerables.



Además, las autoridades deberán establecer los protocolos necesarios para implementar cada una de las medidas, esto será de gran utilidad ya que da forma, agilidad y eficiencia al proceso, además sirve para dotar de legalidad plena al actuar de la autoridad, reconocer y respetar los derechos de las personas destinatarias del protocolo, entre otros beneficios.



Aguado Gómez dijo que en la mayoría de estos filtros sanitarios no hay personal médico, ni personas debidamente capacitadas para llevar a cabo las tareas que establece la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y el Decreto del gobernador relativo a las medidas para la movilidad de las personas en el Estado de Coahuila durante la contingencia COVID-19.



Esto conlleva a un ineficaz funcionamiento de estos filtros, y al atropello a los derechos humanos de los automovilistas.



Por ello, se aprobó modificar el artículo 275 de la Ley Estatal de Salud para establecer que las autoridades deberán crear los protocolos necesarios para implementar cada una de las medidas establecidas, además deberá garantizarse el respeto a los derechos humanos y el trato especial a ciudadanos en circunstancias de vulnerabilidad o en atención a sus necesidades especiales.



En tanto, pide implementar protocolos provisionales



1) Personal médico que auxilie a las fuerzas de seguridad.



2) Seguimiento permanente a la capacitación en materia de derechos humanos, para llevar el debido proceso y garantizar la libertad de tránsito.



3) Reforzar los criterios en los protocolos para que las personas que por motivos de salud, rehabilitación o movilización de enfermos deben transitar.



4) Mantener los parámetros que determinen la posibilidad de tránsito y movilidad de los ciudadanos de manera ágil y eficiente, para no hacerlos perder tiempo en los filtros.