Aprueban en comisiones eliminación del fuero al Presidente

Por unanimidad de 21 votos la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen que deriva de la minuta enviada por el Senado para eliminar el fuero y ampliar el catálogo de delitos por los que se puede juzgar al Presidente, quitan del dictamen a diputados y senadores.La minuta, enviada por el Senado en marzo pasado, reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución y establece mecanismos para eliminar la inmunidad procesal y someter al Presidente de la República y a legisladores federales a juicio penal por delitos electorales y de corrupción entre otros.Sin embargo, en los cambios se aprobó una reserva al artículo 108 que presentaron los diputados Pablo Gómez de Morena, José Elías Lixa del PAN, Iván Pérez Negrón del PES y María Alemán del PRI a fin de eliminar a diputados y senadores, argumentaron que es para evitar que solo sean juzgados por unos cuantos delitos, para ello, adelantaron se presentará otra iniciativa.Con la modificación el texto queda así: “El presidente de la República durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución”Al respecto, el diputado panista José Elías Lixa aclaró que con la eliminación en el texto a diputados y senadores se busca evitar que haya un reforzamiento del fuero constitucional, toda vez que la minuta enviada por el Senado no busca eliminar el fuero sino ampliar los delitos por los que el presidente puede ser juzgado que actualmente solo es por traición a la patria y otros delitos graves del orden común.“Para que tampoco mañana la opinión pública exista confusión de que, si estamos o no retirando a los diputados de la materia de este dictamen, si dejamos el dictamen como lo envío el Senado, el fuero para diputados y senadores se vería reforzado, porque exclusivamente podrían ser acusados por los artículos contenidos en el artículo 19 y entonces sería un grave retroceso, no solo es la no eliminación del fuero sino es el fuero reforzado lo que estaríamos aprobando, esa es la razón por la cual retiramos a diputados y senadores de esta iniciativa.Que repito, no es la eliminación del fuero, por más que lo hayan promovido de esa manera, es incorporar los delitos que están en el artículo 19 de la Constitución para que sea el Presidente susceptible de ser acusado en esos términos, es la única materia de esta reforma y lo que pretendemos a través de esta reforma es que sea lo único que se mueva y que no se amplíen los privilegios para diputados y senadores y que luego no sea la interpretación de esta reforma lo que haga más intocables a los legisladores de este país”, indicó.Con la reforma, el Presidente podrá ser juzgado además por hechos de corrupción, delitos electorales y los demás contenidos en el artículo 19 constitucional entre otros, robo de hidrocarburos, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, explicó la diputada de MC, Martha Tagle.“La minuta del Senado introduce de manera indebida en ese mismo artículo a legisladores, que así sólo podrían ser imputados por los delitos del artículo 19, al limitar esos delitos se ampliaba el fuero a legisladores, por eso se modificó mediante reserva”, detalló.