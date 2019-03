Aprueban iniciativa a favor de las personas de talla pequeña

La iniciativa en favor de los Derechos Humanos de la gente de Talla Pequeña, presentada ésta por la Diputada Federal por Coahuila, Martha Garay Cadena fue dictaminada en el pleno y aprobada hoy por unanimidad por la LXIV Legislatura.La diputada recordó que la iniciativa, que fue presentada el año pasado, es una reforma de ley para que ellos y ellas sean considerados personas con discapacidad, y por ende gocen de los derechos que tienen.“Esta es la primera iniciativa de nuestro grupo parlamentario en ser aprobada por unanimidad, por lo que nos sentimos orgullosos y agradecidos por la actitud de nuestros compañeros diputadas y diputados”, reiteró Martha Garay.Informó que esta iniciativa beneficiará a las personas de talla baja o talla pequeña; y que es por justicia que fueran consideradas como personas con alguna discapacidad, porque no lo eran. “Su vida está llena de barreras y de dificultades por esa condición, por lo que era sumamente necesario que las incluyeran”, indicó la legisladora.La diputada federal recordó que hay una ley que protege a todas las personas con alguna discapacidad, y que ve por ellos en temas como el de inclusión laboral o derecho a la educación. Agregó que se beneficiarán, por ejemplo, hasta en un simple trámite de placas, como lo hacen las personas con discapacidad.“Hay muchos beneficios que podríamos llamarles de respeto y de inclusión”, expuso.Una vez aprobada por unanimidad, esta iniciativa va al Senado para que sea votada, y luego va al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.Garay Cadena agradeció a las y los diputados de todas las fracciones por unirse a esta causa, acción con la que queda plasmada que las causas nobles, las causas sociales, no tienen color.De la misma manera, Martha Garay mencionó su respeto, gratitud y reconocimiento a Cynthia Molano, su suplente, de quien expresó es una mujer con la que anduvo de la mano recorriendo su distrito, una mujer con esta condición y que realmente fue la inspiración para promover esta ley.Agregó que éste es un logro más como Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y reiteró estará siempre al pendiente y en la lucha para legislar a favor de todas las personas con alguna discapacidad, “esta noche me dirijo a la gente de talla pequeña para decirles que es un gran paso y es en honor a ellos”, enfatizó la diputada federal.