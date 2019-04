Aprueban ley antisuicidio y la congelan un año

Debido a que la Secretaría de Gobierno no ha publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto que crea la Ley de Prevención del Suicidio en Coahuila, sus disposiciones no pueden ser aplicables ni obligatorias, a un año de su aprobación en el Congreso del Estado.Desde el 12 de marzo del 2018 el Congreso local aprobó dicha ley, con la que se implementarían acciones de información, prevención y detección de personas con ideas suicidas, sin embargo, el documento sigue durmiendo el sueño de los justos. Entre tanto los suicidios siguen al alza en la entidad.Lo que sería el Decreto número 235 cumplió más de un año sin publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por tanto sus disposiciones aún no son aplicables ni obligatorias.