Aprueban más de 100 mil solicitudes de empresarios para Créditos a la Palabra

El director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció los esfuerzos empresariales y la tenacidad de pequeños empresarios de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.El director general Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en una semana se han aprobado 110 mil 449 solicitudes de patrones solidarios que quieren obtener un Crédito Solidario a la Palabra por 25 mil pesos.Durante la conferencia de prensa sobre el Informe diario de créditos, el director del Seguro Social indicó que por ser primero de mayo no hay depósitos y no es posible realizar la dispersión de créditos, mismos que se retomarán a partir del próximo lunes 4 de mayo.Zoé Robledo indicó que en entidades de la República que son predominantemente rurales también existen pequeños negocios, grandes esfuerzos empresariales de gente que con mucho esfuerzo y tenacidad saca adelante su negocio.Citó un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el COVID-19, el cual indica que los efectos de la crisis sanitaria pueden ser mayores en lugares donde los índices de desigualdad y pobreza son mayoresEn nuestro país se viven muchas realidades y hay estados con grandes niveles de desigualdad, particularmente los del sur: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en particular. Por ello, es de reconocer “estos grandes esfuerzos empresariales de gente que con mucho esfuerzo y tenacidad saca adelante su negocio”, expresó.En el marco de la conferencia realizada en Palacio Nacional, se presentó un video con los testimonios de Minerva, Lisa, Marco y Rafael, empresarios que viven en el sur del país y quienes narraron la manera en que ocuparán el apoyo de 25 mil pesos en beneficio de sus negocios.“En esos lugares de trabajo la gente está pensado hacia adelante, comprando equipo, intentando no solamente mantenerse sino, incluso, crecer. La confianza aquí es fundamental, porque nosotros confiamos en ellos, confiamos porque ya lo han demostrado, que son solidarios”, refirió Zoé Robledo.El titular del IMSS indicó que son 645 mil 102 empresas solidarias y reiteró el llamado a que los interesados en obtener el Crédito Solidario a la Palabra ingresen a la página http://www.imss.gob.mx a fin de llenar el registro con nombre completo, CURP, RFC, institución bancaria, teléfono, cuenta CLABE y correo electrónico.Posteriormente cuando se valide la información, se emite una carta de agradecimiento y la tabla de amortización.Como se ha hecho diariamente en este espacio, a las 18.30 horas los funcionarios participantes reconocieron con aplausos al personal de salud que atiende la emergencia sanitaria por COVID-19.Participaron en esta conferencia la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín; el director general del Infornavit, Carlos Martínez Velázquez; la subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos, Pilar Rivera Popovick, y el vocal ejecutivo del Fovissste, Agustin Rodríguez.