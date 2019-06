Aprueban ‘megamultas’ por estacionarse en lugar para discapacitados

Estacionarse en un cajón exclusivo para personas discapacitadas, será castigado con multas de 4 mil 225 pesos a 16 mil 898 pesos, luego de que el Congreso del Estado aprobara adiciones a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable.En el dictamen que adicionó los artículos 258 Bis y 335 Bis, se argumentó que mucho se ha dicho sobre la necesidad de concientizar a la población sobre el respeto a los derechos de las personas, sin embargo, aún existe poca responsabilidad sobre el uso adecuado de los estacionamientos para discapacitados.“Nos encontramos con vehículos que transportan personas que carecen de alguna condición necesaria para utilizar estos espacios específicos para determinados grupos vulnerables”, indica el documento.“Desafortunadamente, la manera de crear conciencia en la población es implementando medidas coactivas para fomentar el respeto al uso debido de los estacionamientos destinados para personas con alguna discapacidad”.Se establece que las autoridades de Salud se coordinarán con las de Transporte y Recaudación, a fin de expedir permisos temporales de estacionamiento para las personas con discapacidad no permanente, y que por lo tanto no requieren de placas especiales.El permiso temporal consistirá en la expedición de un gancho colgante para el retrovisor de automóviles, el cual permitirá el uso de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad y tendrá vigencia de 180 días.Los interesados deberán presentar constancia expedida por médico tratante con una antigüedad no mayor de 45 días, en hoja membretada con el nombre del médico, firma, número de cédula profesional y, en su caso, cédula de especialista, en la que indique diagnóstico del paciente, así como el plazo aproximado por el cual se encontrará bajo la condición de discapacidad motora temporal, de manera que también hay reformas a la Ley Estatal de Salud.