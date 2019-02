Aprueban modificación a reglamento de fomento deportivo

El Quinto Regidor de Piedras Negras, Pedro Maldonado, miembro de la Comisión de Deportes, presentó un dictamen para la modificación del reglamento de la Dirección de Fomento Deportivo durante la segunda sesión de Cabildo de febrero y la cual fue aprobado por unanimidad por el Cuerpo Edilicio.Dentro de las reformas aprobadas, el regidor manifestó que se encuentra la determinación negativa de prestar espacios públicos municipales como el Auditorio Santiago V. González y el Gimnasio Beto Estrada para la realización de cualquier tipo de evento que no sea deportivo.Mediante la aprobación de esta nueva reforma, ya no podrán utilizarse dichos lugares para llevar a cabo encuentros religiosos, bailes populares, presentaciones musicales, conciertos, bajo ninguna circunstancia.Maldonado detalló que en el pasado, esto era posible solo con presentar una petición previa. Sin embargo, ahora ya no será así, ya que se han dañado las instalaciones de estos sitios para el deporte y se perjudica la práctica de actividades físicas.Asimismo, indicó que esto fue analizado por la Comisión de Deporte, la cual tomó como referencia las malas condiciones en los que se encuentran estos centros deportivos para llegar a esta resolución.