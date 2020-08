Aprueban propuesta de Lenin para vigilar que no se condicione acceso a educación a pago de cuotas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Evaristo Lenin Pérez Rivera ha puesto en la mesa del debate del Congreso diversos temas en beneficio de la población, sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. En semanas pasadas presentó una propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades escolares a que verifiquen que se cumpla con el principio de gratuidad de la educación pública y no se condicione al pago de cuotas; hoy dicho planteamiento fue respaldado por unanimidad por legisladores y legisladoras de todas las fracciones parlamentarias.



El Diputado Federal señala que la pandemia ha causado estragos en la economía de las familias debido a las medidas que se han adoptado para hacerle frente, ya que han provocado la suspensión de diversas actividades económicas y con ella la pérdida de empleos o disminución del salario de los trabajadores. Pérez Rivera reconoce que, ante este escenario, la falta de recursos en los hogares puede provocar que aumente la deserción escolar.



Señala que el cobro de cuotas escolares, que en muchas ocasiones son excesivamente altas, impacta la economía de padres y madres de familia, quienes al verse impedidos para cubrirlas, podrían tomar la decisión de que sus hijas e hijos no continúen estudiando. En ese sentido, hace énfasis en el carácter gratuito de la educación pública, ya que se trata de un derecho reconocido en la Constitución que implica la prohibición de solicitar o exigir cualquier tipo de pago para acceder a ella.



No obstante, indica que existe la posibilidad de que padres, madres de familia o tutores de los educandos puedan colaborar con donaciones o aportaciones voluntarias las cuales se orientan para coadyuvar al mantenimiento de los planteles educativos, sin embargo, recalca que dichas donaciones o aportaciones tienen un carácter voluntario, no obligatorio.



El día de hoy su propuesta fue avalada y aprobada por unanimidad por la Comisión Permanente integrada por senadores, senadoras, diputados y diputadas. Con ello, se exhortará a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las 32 entidades federativas para que vigilen que no se condicione el acceso a la educación al pago de cuotas y así niños, niñas y jóvenes puedan continuar con sus estudios.