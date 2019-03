Apueba Congreso del Estado modernizar alumbrado

El Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Saltillo, previa licitación pública nacional, desarrollar un Proyecto de Prestación de Servicios para modernizar el alumbrado público, por un plazo de hasta 10 años, con un monto de hasta mil 107 millones 412 mil pesos.La empresa que gane la licitación aportará el recurso, es decir, el Municipio no recurrirá a deuda, y, en cambio, tendrá ahorros por 22.2 millones de pesos anuales, aun pagando por el servicio de instalación y mantenimiento a la compañía ganadora.La diputada Azucena Ramos Ramos, coordinadora de la Comisión de Finanzas, destacó que el proyecto ofrece grandes ventajas para la comunidad por lo que la autorización se dio por unanimidad.La empresa ganadora se compromete a reponer las 64 mil 691 luminarias de las zonas urbana y rural, lo que incluye las 9 mil 476 lámparas LED ya instaladas. Además, en 829 puntos en donde no hay luminarias, se van a instalar nuevas.“Este es un contrato de prestación de servicios. Va a ser un beneficio muy importante para todo Saltillo, se pretende que todo esté alumbrado, y esto tiene beneficios importantes, primeramente, el ahorro energético y económico”.“Se prevén ahorros del Municipio en el pago de energía hasta de 22.2 millones de pesos anuales. Además, las luminarias LED son reciclables y no contaminan el medio ambiente, que es un punto muy importante hoy en día, el cuidado del medio ambiente”.De igual manera, los niveles de calidad de luz serán mejores, con un encendido instantáneo al 100% de su capacidad y tendrán un periodo de vida mínimo de 10 años, al contar con mayor resistencia técnica y mecánica al impacto por sus componentes.“Es una modernización total del alumbrado público y esto va a contribuir a la seguridad, con una ciudad alumbrada hay menos riesgos, incluye todo el municipio”.Ramos Ramos subrayó que el Ayuntamiento no contratará crédito para desarrollar el proyecto. Financiarlo correrá por cuenta de la empresa.“La empresa es quien se encarga de la inversión y el Municipio le paga directamente a la empresa, que se encargará del mantenimiento y tendrá obligación de cambiar las lámparas”.“El Municipio va a pagar, obviamente, a la empresa una cantidad mensual, que va a ser mucho menor por el mismo ahorro de energía. En lugar de pagar a la CFE, pagará directamente a la empresa y ésta se encargará de pagar a la Comisión. Esto es un contrato de prestación de servicios”, apuntó.El proyecto contempla celebrar un contrato de mandato especial irrevocable como garantía de pago.Asimismo, se establece como fuente de pago los ingresos de libre disposición municipales, estatales o federales; las aportaciones federales y cualquier otro recurso federal presente o futuro, para dar certeza al proveedor del servicio.