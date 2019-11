Apuesta Coahuila por bursatilizar

“Tenemos algunos otros bienes que podemos bursatilizar, que nos permitiría agarrar el año que entra unos mil 500 millones de pesos, y que Coahuila pueda avanzar en mi tercer año de gobierno obras puntuales que requiere la entidad y que hemos visto truncadas”, agregó.

“Tenemos una reestructura de deuda que este año ya nos dio un ahorro de alrededor de 420 millones de pesos. Vamos a seguir buscando opciones para que el servicio de la deuda pueda disminuir y nos pueda beneficiar en al menos otros 200 millones”, explicó.

La bursatilización es un proceso en el cual activos se agrupan en un fideicomiso que emite títulos de deuda entre inversionistas (nacionales y extranjeros).

Entre los principales bienes figuran hipotecas, cuentas por cobrar, servicios, proyectos productivos e infraestructura que genere plusvalía.

Debido a los recortes presupuestales federales, elpodría bursatilizar algunos bienes y obtener recursos que permitan la ejecución de obras que de otra manera no podrían ser financiadas.Luego de inaugurar el, el gobernadordijo que se deben buscar opciones como la participación de la“El año que entra buscaremos opciones y también buscaré la inversión privada y bursatilizar los bienes de Coahuila que ya tenemos liberados en este momento, como autopistas y el Puente Internacional Número 2.Dijo que elno va a tener cambios con respecto al de este año, sin sobreestimar ingresos como lo ha hecho la Federación para no afectar a los municipios.Asimismo, el Gobernador indicó que en el caso de la deuda, se buscará conseguir otra institución financiera para poder bajar el pago del servicio, es decir, no reestructurar, sino ofertar para ver si se consigue una tasa más baja.