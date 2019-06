Apuesta de diálogo encara a un ‘muro’

Donald Trump intensificó sus ataques contra México por la inmigración este domingo, mientras uno de sus principales asesores advirtió que el presidente de Estados Unidos habla "absolutamente en serio" sobre la imposición de aranceles a las importaciones.Pese a la embestida de Washington, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere preservar la "amistad" con Estados Unidos."El Presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump, pero sobre todo los mexicanos somos amigos del pueblo estadunidense", señaló AMLO en un discurso desde Tabasco."Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad", agregó.Horas ante Trump tratado de "abusador" a México. "La gente ha dicho durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un 'abusador' de Estados Unidos, que toma pero nunca da", tuiteó.La amenaza de imponer aranceles progresivos a todas las importaciones de México, comenzando con un 5% el 10 de junio y llegando a 25% en octubre mientras no se resuelva la cuestión migratoria, desconcertó a los republicanos en el Congreso y sacudió los mercados mundiales, ya temerosos por la guerra comercial entre Washington y Pekín.Mick Mulvaney, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, dijo que Trump habla "absolutamente en serio" sobre los aranceles.El número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos es "enorme, la situación es real y el presidente va absolutamente en serio en cuanto a solucionar el problema", aseguró.El diario The New York Times informó que la medida, propuesta por los impulsores de una línea dura contra la inmigración, fue rechazada por el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el representante de Comercio, Robert Lighthizer, y el yerno de Trump Jared Kushner, un intermediario clave de la Casa Blanca con México.Kevin McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que Trump quiere "una gran reducción" en el número de migrantes que llegan a la frontera.Washington espera, agregó, que México intercepte a los migrantes en su frontera sur con Guatemala, tomando medidas contra lo que describió como líneas de autobuses propiedad de cárteles que los trasladan hacia el norte."En todo momento, tenemos 100 mil personas moviéndose a través de México. Hay cuellos de botella en el transporte. Hay cuellos de botella naturales"."Estos cruces hacia México están ocurriendo en un tramo de 240 kilómetros de su frontera sur. Esta es un área controlable. Necesitamos que ellos intercepten a estas personas antes de que lleguen a Estados Unidos", insistió.'Por las buenas'El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, dijo que negociará por las buenas pero firme ante la amenaza de Donald Trump.El que fuera el representante de López Obrador en la renegociación del tratado de libre comercio de México, Canadá y Estados Unidos, informó que además sostendrá reuniones en paralelo sobre las cuotas compensatorias de 17.65% a las importaciones de tomates originarias de México y sobre el proceso de ratificación del nuevo T-MEC."Ya zarpando a mares bravos. A negociar por las buenas pero firmes cual instruidos por el Presidente López Obrador", publicó en Twitter, confirmando su viaje a Washington.El Gobernador de California, Gavin Newsom, protestó en contra de la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas asegurando que ningún otro estado perdería más económicamente.Uniéndose así a los gobernadores de Texas y Nuevo México, el demócrata aseguró que un arancel a las importaciones mexicanas significa un impuesto para los consumidores estadunidenses; México es el segundo origen de las importaciones a California sólo tras China."Este es un impuesto sobre el pueblo estadunidense. Espero que (el presidente Trump) recapacite", dijo Newsom en San Francisco.De acuerdo con un análisis de la Cámara de Comercio de EU, California sería –sólo después de Texas y Michigan– el tercer Estado más afectado por la imposición de aranceles a México con importaciones mexicanas superando los 44 mil millones de dólares tan sólo en 2018.Fuera de los tres Estados de la frontera, el único otro Mandatario estatal que se ha pronunciado en torno a la idea de imponer aranceles contra México es la Gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, quien expresamente le pidió al Presidente Trump a repensar sus intenciones."México es el principal socio comercial de Iowa e imponer nuevos aranceles podría deshacer el progreso hecho con la negociación del T-MEC". (Con información de AFP/Agencia Reforma)