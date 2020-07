Apuesta Erasmo Catarino al sentimiento baladista

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Han pasado 15 años desde que Erasmo Catarino se coronó como el ganador de la cuarta generación de La Academia, y hoy celebra el éxito de su carrera en México y Estados Unidos con el lanzamiento de su nuevo disco, Regresando el Tiempo.



“Estoy cumpliendo 15 años de carrera. Para muchos a lo mejor son pocos, pero para mí son bastantes. Seguimos trabajando y sueño con que sean muchos más, con el apoyo que el público me ha dado tantos años.



“Este disco está compuesto por varios éxitos de los 70 y 80 que marcaron una época, y que hoy me atrevo a tomar el riesgo con estas baladas”, compartió.



Guiado por el productor Pepe Ortega, el originario de Xalpatláhuac, Guerrero, se aventuró a dar voz a 14 clásicos como Murió la Flor, Dónde Estarás, y Déjenme si Estoy Llorando.



“(Elegir los temas) fue muy difícil porque hay muchos padrísimos, que a mí me hubiera gustado y me gustaría grabar, por eso invito a la gente a que escuche este disco y me dé su punto de vista”, explicó.