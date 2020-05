Apuesta Paseo Villalta a dinamismo saltillense

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque son muchos los retos que presenta la economía, el proyecto Paseo Villalta, que proyecta su apertura para finales de este año, es una muestra de la confianza de los inversionistas en el dinamismo que caracteriza a Saltillo y la Región Sureste de Coahuila.



El complejo tiene ya 71% de sus espacios comprometido, con contratos ya firmados desde antes de la contingencia epidemiológica. Aunque algunos están en proceso de firma ante la pausa por la cuarentena, todos mantienen el interés. Se trata de firmas nacionales, franquicias e inversionistas locales.



En Paseo Villalta se aplica una inversión de 810 millones de pesos, de los cuales ya se ha cubierto 90%, aproximadamente.



“Nadie había vivido algo así, no sabíamos cómo venía. Cada uno en nuestros negocios estamos haciendo las cosas de manera diferente. Es un reto para todos los negocios en todos los sectores, unos más perjudicados que otros”, dijo el empresario Roberto Cabello.



La construcción del complejo comercial inició hace poco más de año y medio, y aunque su apertura estaba prevista para el próximo verano, la contingencia epidemiológica retrasó los trabajos, por lo que se prevé que ocurra a finales de año o principios del 2021, con una generación importante de empleos.



“En un principio las cementeras pararon y luego regresaron; se vio como un área esencial, ciertas cosas se pudieron seguir haciendo, claro, con mucho menos gente, y nos dejaron seguir trabajando…”, explicó el empresario.



Gran avance



Con un avance significativo, en Paseo Villalta ya se estaba entregando la mayoría de los locales desde el primer bimestre del año.



Cabello se refirió a locales que albergarán a Cinépolis, así como el área para los consultorios del Muguerza. Además se encuentran en la fase final la tienda de deportes Decathlon, Best Buy y el gimnasio Family Fit. En tanto, BBVA está prácticamente listo y el hotel Hyatt Place muestra avances significativos.



Además, dos de los restaurantes ya se habían entregado y comenzaron con las adaptaciones, las cuales interrumpieron debido a la pandemia.



“Hemos estado muy pegados con ellos, van a regresar a trabajar. Paseo Villalta es prioridad para la mayoría de ellos, que ya están muy avanzados y querían abrir aquí en Saltillo… Habíamos pensado en hacerlo en verano, pero con esto si todo sigue bien, esperamos abrirlo completo, si no, pudiera ser en etapas”, mencionó.