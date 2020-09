Apuesta restaurante La Mare a la diversificación en productos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La fabricación y venta de mermelada artesanal en el restaurante La Mare, es una idea que surgió durante el confinamiento por el Covid-19 en la búsqueda de subsistir, misma que ya en plena reactivación económica se queda en forma de una nueva división del negocio, que abre la posibilidad a nuevos mercados.



La chef Mayra Arenas abrió las puertas del restaurante La Mare a finales del 2017. Con la caída en ventas desde marzo hasta julio del 2020, tuvo que cerrar temporalmente el establecimiento ubicado en Eulalio Gutiérrez, sin embargo, los costos para sostener el local y la plantilla laboral persistieron. Aunque estaban considerados dentro de las actividades esenciales, no era sostenible.



“Me debo a mi equipo y no podíamos recortar personal; somos ocho personas… Ya manejábamos las mermeladas pero solo sobre pedido y para el postre que tenemos en el restaurante… anteriormente si una persona quería llevar mermelada, tenía que hacer un pedido de más de 10. Pero empezamos a fabricarlas, así como salsas machas. Toda la elaboración es de forma mestiza. Es lo que nos mantuvo durante la pandemia”, dijo Arenas sobre los productos, en los que se utilizan ingredientes como piña, mango, frutos rojos, pétalos de rosa y en las salsas, coco, café y arándano.



Este periodo de emergencia fue el catalizador para que La Mare diversificara sus áreas de negocios. La aceptación que han tenido estos productos ha provocado que se analicen opciones de comercialización en otras zonas de la entidad, del país e incluso del mundo, también con la alternativa que se abre bajo el distintivo de Marca Coahuila al que se acogió recientemente.



“Trato siempre de ver más lo positivo dentro de lo negativo. De no haber pasado esto, pienso que quizá seguiríamos con la rutina, la parte cómoda de esperar a que los clientes lleguen al restaurante… Hemos descubierto que la pandemia nos hizo buscar algo más”, señaló.



El nombre de la chef Mayra Arenas es también marca registrada y todos sus productos son originales.