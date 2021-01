Apuestan artesanos de Saltillo por ventas virtuales

Escuchar Nota

“Hemos tenido muy buena respuesta por los saltillenses. Varios de nuestros expositores están trabajando con redes sociales como Facebook, Instagram y otros han optado por plataformas virtuales como Shopping Buy… ha sido de mucha utilidad para que los emprendedores puedan ampliar sus canales de venta”, dice

“Se ha tenido la necesidad de abrir nuevos canales de venta para no quedarse atrás… A la gente le gusta tocar, saborear, pero ya llegamos a 70% de lo que traíamos en enero del año pasado… hay necesidad de seguir consumiendo diversos productos”, indica Magaly Hernández.

Aunque todavía están lejos de regresar a las ventas presenciales debido a la pandemia, el uso de redes sociales y diversas plataformas en línea ha permitido a emprendedores y artesanos recuperar hasta 70% de sus ventas, dijo, líder delSuman cerca delos que conforman este grupo, en el que se puede hallar repostería, pastelería, accesorios, productos para el cuidado personal, bisutería artesanal y joyería de diferentes materiales.Aunque no ha sido fácil mantenerse en el mercado bajo esta nueva normalidad, Hernández dice que están conscientes de que esta dinámica llegó para quedarse, aunque no descarta la posibilidad de que en el corto o mediano plazo puedan abrirse lospara que los consumidores puedan tener una experiencia más cercana con los servicios y productos que ofrecen.“Hay personas que siguen escépticas sobre el uso de estas plataformas porque no tienen confianza”, afirma la empresaria, quien destaca que entre los principales retos se encuentran lasDestaca la importancia de aprovechar este tiempo para reforzar la capacitación en el manejo de estas herramientas para impulsar la participación del emprendimiento en el mercado.