Apuñala a su ex pareja y vecinos lo tunden

Ciudad de México.- Un hombre que atacó a su ex pareja con un cuchillo y le causó lesiones graves fue golpeado por vecinos, quienes defendieron a la mujer.



Los hechos ocurrieron el 9 de febrero, cerca de las 16:00 horas en Colonial Iztapalapa.



Según reportes policiales, el hombre violó una orden de restricción que había pedido su ex pareja y la atacó con un cuchillo cuando se disponía a abordar un vehículo con su hija de 3 años.



La mujer corrió para escapar, pero fue atacada en diversas ocasiones por su agresor, identificado como Sergio Jesús Gaitán Pantoja.



El sujeto la tomó del cabello y la hirió con el cuchillo varías veces bajo la amenaza de que la mataría.



Al escuchar los gritos de auxilio de la víctima, vecinos salieron en su auxilio, sin embargo, uno de ellos recibió una cuchillada en el cuello.



Otro vecino logró asestar una patada al atacante, pero resultó con una herida en la mano.



Sin embargo, al verse sometido, Gaitán Pantoja amenazaba con matarla, aunque no lo lograra ese mismo día.



En un momento, escapó y volvió a apuñalar a su ex pareja, quien intentó escapar en un automóvil.



Ante tal situación, varios colonos se congregaron y entre todos, golpearon al sujeto, hasta que llegó la Policía.



Los tres vecinos heridos, así como la víctima fueron hospitalizados.



Según reportes extra oficiales, la mujer se encuentra grave y en peligro de muerte.



Por su parte, Gaitán Pantoja fue llevado en calidad de detenido al Hospital General de Iztapalapa.