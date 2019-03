Apuñala a su novio y luego le pide perdón

Una mujer apuñaló y le sacó las vísceras a un hombre, en el interior del hotel La Cascada, en la cabecera municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, informó Milenio En redes sociales se dio a conocer un video en el que el joven, luego de ser herido, es abrazado por la joven, mientras esperan la llegada de una ambulancia.En la grabación se ve la presencia de una patrulla de la policía municipal. “¡Está perdiendo sangre! Háblale a la Cruz Roja ¡No mames! ¿A ti para qué te quiero?”, le grita a un policía. En tanto que abraza al joven y le pide que reaccione.No obstante, cuando testigos en el lugar piden que el oficial traslade al herido, argumentó que la patrulla ya no tenía mucho combustible.“Mi amor reacciona por favor”, dice la mujer desesperadamente al mismo tiempo que le da un beso y le mueve la cabeza.Después lo recuesta y comienza a darle unas cuantas cachetadas con la intención de mantenerlo despierto, hasta que después de varios minutos llegó una ambulancia.Mientras los paramédicos brindaban los primeros auxilios al joven, la mujer no quería hacerse a un lado, incluso cuando un policía se acerca para retirarla, ella grita “¡Es mi esposo! ¡Déjame! ¡Me sueltas o qué! Es mi esposo, déjame”. Posteriormente, mientras el joven era atendido, la mujer fue arrestada en el lugar.De acuerdo con reportes policiacos, ambos llegaron al hotel cerca de las 09:00 de este domingo. Fueron identificados como Omar “N y Amairani “N”.A los pocos minutos de que ingresaron al hotel, los empleados escucharon gritos, pero no prestaron atención al considerar que se trataba de una discusión de pareja.Sin embargo, de manera repentina, Omar “N”salió con las manos en el estómago, de donde sangraba abundantemente.Testigos notaron que la mujer estaba en estado de ebriedad y que trataba de asestar más puñaladas al lesionado.Cuando los empleados del hotel intervinieron, la mujer se percató de la dimensión de las lesiones que había provocado.El joven fue trasladado a un hospital, en tanto que personal de la Policía Municipal detuvo a su pareja, la cual fue llevada a las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), acusada del delito de lesiones.