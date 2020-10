Apuñalan a hombre durante riña en cantina en Nuevo León

Escuchar Nota

Monterrey.- Un hombre resultó con tres heridas de arma blanca tras una riña en una cantina, en Juárez.



José Alejandro Zavala Pérez, de 27 años, huyó herido a su casa, en Guadalupe, donde fue atendido por paramédicos, pero no fue trasladado a un hospital.



Los hechos fueron reportados alrededor de las 14:00 horas en la casa del afectado, ubicada en la calle Pihuamo, en la Colonia Tierra Propia, a donde llegaron policías municipales y paramédicos.



Sin embargo, el herido aseguró que la riña ocurrió en una cantina llamada "La Palapa", en Juárez, sin dar más detalles.



El hombre sólo refirió que se trató de una riña en la que lo hirieron con una navaja, pero no dio características de sus agresores.



Al revisarlo, paramédicos de la Cruz Verde municipal le detectaron una herida en el abdomen, otra en el costado izquierdo y una más en la muñeca, pero debido a lo agresivo que se encontraba, además de que se negaba a subir a la ambulancia, no fue llevado al hospital por los paramédicos.



Mientras le brindaban los primeros auxilios a Zavala Pérez, uno de sus hermanos fue detenido por insultar y agredir a los cuerpos de emergencias que llegaron al lugar.