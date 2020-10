Apunta Héctor Herrera al Zenit FC de Rusia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Faltan horas para que cierre el mercado de pases en Europa pero todavía hay tiempo para las sorpresas. Precisamente hoy finalizará el periodo de transferencias y Héctor Herrera es uno de los protagonistas. Podría irse de Atlético Madrid en búsqueda de los minutos que Diego Simeone no le dio.



De acuerdo con la información de Dermot Corrigan, Lucas Torreira llegó a España para realizar todo el tramiterío y convertirse en nuevo futbolista de los Colchoneros. Sin embargo, para terminar de hacerse efectiva su contratación, los capitalinos tendrán que deshacarse de un elemento de su plantel profesional.



Entre las opciones que baraja el conjunto dirigido por el Cholo está el centrocampista mexicano. Y esta vez la opción no es retornar a Porto, como se habló semanas atrás, sino que la posibilidad para continuar su carrera profesional está varios kilómetros más lejos: en Rusia estarían interesados en sus servicios.



“Lucas Torreira está en Madrid para fichar cedido por el Atlético, pero no hasta que trasladen a alguien. Tal vez, Héctor Herrera al Zenit. Menos probable Thomas Lemar al Bayern, pocas posibilidades de Mario Hermoso a la Real Sociedad”, publicó este reportero europeo en su cuenta personal de Twitter.



Cabe recordar que, desde que el ex de Pachuca llegó a La Liga de España, no pudo ganarse la confianza del entrenador argentino. De hecho, en lo que va de la temporada, el nacido en Tijuana solamente registró 14 minutos en la igualdad sin goles ante Villarreal.