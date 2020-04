Apunta saltillense a lo grande en Tokio

Escuchar Nota

puso en pausa el sueño de muchos atletas mexicanos; tal es el caso de la saltillensequien manifestó su tristeza al no poder llevar su escopeta a tierras orientales ante la pandemiapero deja en claro que fue la mejor decisión que se pudo tomar.de que por fin lo sentías un poco más cerca, ya estábamos a pocos meses, pero por otro lado fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, ni yo ni ningún atleta nos íbamos a preparar como originalmente lo teníamos planeado”, indicó.Pese a que el sueño olímpico se postergó hasta el 2021, las autoridades deportivas que rigen su carrera, como son la Conade y la Federación Mexicana de Tiro y Caza, no la han dejado desamparada en esta pausa por la contingencia sanitaria,y nos comentaron que iban a estar al pendiente sobre cualquier novedad, que los apoyos contemplados se van a seguir dando de aquí al 2021”, concretó.una competencia que considera como la más trascendental de su carrera, y más al pelearle codo a codo a una de las mejores escopeteras del planeta, la estadunidense Kimberly Rhode.“Yo terminé de competir y no tenía idea cuál era mi score o en qué lugar iba, no me gusta fijarme eso en competencia. Fue entonces que mi mamá me dijo, al salir de la cancha, que iba en primer lugar, que iba arriba de Kim que es de las mejores del mundo,Pese a que la magna competencia deportiva del planeta se postergóJavier Rodríguez Segovia, clasificar a unos Juegos Olímpicos así como lo hizo él en Londres 2012, un motor que la inspira a seguir adelante.“Mi papá está feliz, siempre, el ir juntos a unos Juegos Olímpicos, esta vez no se pudo pero no importa, esperemos en el futuro poder cumplir ese objetivo”, concluyó.