Apuntala automotriz a la economía de la Región Sureste

Aunque las expectativas de crecimiento en el país mantienen la tendencia a la baja, la actividad en Coahuila se espera se mantenga por encima del promedio nacional, empujada por la industria automotriz y manufacturera.De acuerdo con el Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS), las estimaciones del PIB nacional para 2019 continúan a la baja. De hecho, dijo que ante las circunstancias actuales el desempeño del Producto Interno Bruto no superaría ni el 1.1%, e incluso algunos especialistas hablan de 0.9%, lo que ya empieza a reconocer el Gobierno federal.Coahuila tiene un alta integración con Estados Unidos, por lo que gran parte de su expansión económica, al menos 24%, depende de lo que suceda con ese país. En las condiciones actuales, el PIB no crecería arriba de 3%, pero sería algo considerablemente mayor al promedio nacional.Esta desaceleración ya se comienza a observar en la disminución del empleo en el país, pero en el caso de Coahuila la alta demanda de mano de obra comenzará a reducirse, así como la rotación.“Más que nada, esta caída la veremos en una disminución de la actividad comercial, de servicios y la construcción, ya que la industria automotriz y de manufactura van a mantener su dinamismo”, señaló Antonio Serrano Camarena, director del IEECS.En lo que se refiere al sector de la construcción, “no solo es la parte pública, hay otra parte que depende de las expectativas de largo plazo y se está empezando a ver que el nuevo Gobierno no va a cumplir básicamente nada de lo que prometió”, indicó.El IEECS es un proyecto que busca generar información que no está contenida en otro lado. Analiza estadísticas de forma estratégica para generar recomendaciones para los tomadores de decisiones.El Instituto comenzó operaciones en agosto del año pasado y actualmente se encuentra en búsqueda de alianzas estratégicas para generar información más especializada y de utilidad.