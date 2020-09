Apuntan a Covid en Los Ángeles desde final de 2019

Escuchar Nota

Los Ángeles.- El número de pacientes con síntomas de enfermedad respiratoria incrementó de forma inusual desde diciembre pasado en Los Ángeles, lo que apunta a que el nuevo coronavirus podría haber tenido transmisión comunitaria desde finales de 2019, de acuerdo con un estudio.



Los autores del estudio, publicado en el Journal of Medical Internet Research y reportado por The Washington Post, analizaron los datos de los últimos seis años y de 10 millones de pacientes del sistema de salud de Los Ángeles, California.



Ahí, señalan, encontraron un pico inusual de alrededor de mil pacientes más de los esperados con tos y otros síntomas de enfermedad respiratoria, que comenzó la semana del 22 de diciembre y se mantuvo elevado durante 10 semanas, antes de que se anunciara la transmisión local de Covid-19 en el país.



"Esto es consistente con el creciente número de datos que sugiere que ha habido una propagación comunitaria mucho antes de lo que habíamos anticipado", dijo la autora del estudio, Joann G. Elmore, doctora y epidemióloga de la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Angeles.



Pese a ello, los autores no descartan que el número de casos podría deberse a una temporada inusual de influenza a finales del año pasado.



El nuevo coronavirus comenzó a aparecer a finales del año pasado con casos relacionados a un mercado de Wuhan, China.