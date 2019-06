Apuran permiso ambiental ‘patito’ para Dos Bocas

Mandos de la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle presionan a funcionarios de la Semarnat y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para elaborar en fast-track un permiso a modo que permita iniciar las obras de la nueva refinería de Dos Bocas.Incluso han amenazado con despidos de funcionarios de primer nivel, con tal de que se agilice la autorización ambiental.Según funcionarios de Semarnat, buscan revivir una autorización de impacto ambiental de 2015 que tramitó la Administración Portuaria Integral (API) exclusivamente para labores de retiro de sedimentos del río.El nuevo permiso permitiría sacar más sedimento del río y el lugar de tiro será el predio de 300 hectáreas que fue ilegalmente desmontado.Ante el anuncio que este domingo darán inicio las obras de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace advirtieron que el Gobierno estaría incurriendo en incumplimiento de la legislación ambiental.“Si el Gobierno federal pretende iniciar la obra el 2 de junio estaría en falta, en omisión y en incumplimiento de la legislación ambiental”, indicó Gustavo Alanís Ortega, presidente del Cemda.“Ya que no existe ni se ha presentado el manifiesto de impacto ambiental ante la ASEA para que, a su vez, la ASEA lo evalúe y resuelva en consecuencia. Aunque quisieran agarrarse de otras Manifestaciones de Impacto Ambiental, éstas no aplican porque son para proyectos diferentes".En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones reiteraron que este proyecto de infraestructura no cuenta con las autorizaciones correspondientes en materia ambiental.