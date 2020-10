Aquella noche cruel: Cárdenas Palomino, el policía con permiso para matar

Escuchar Nota

“Yo fui quien le rompió la madre a tu hermano Israel y a tus (otros) hermanos”.

El 27 de abril de 2012, alrededor de las 22:00 horas, un hombre se acercó a Mario Vallarta Cisneros y le preguntó: “¿Me buscabas?”, le dijo.El interpelado llevaba entre tres y cuatro horas sometido a golpes y amenazas; apenas podía pensar con claridad. Antes de que pudiera responder, ese hombre de traje oscuro, con gabardina negra de cuero y zapatos de charol, le soltó a bocajarro:y uno de los colaboradores más estrechos del entonces secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna.Era el mismo mando policiaco que años antes había presentado como presuntos integrantes de la banda Los Zodiaco a cinco miembros de la familia Vallarta, entre ellos a Israel, quien había sido detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez.Sin embargo, lEn ese operativo fueron localizadas tres supuestas víctimas de plagio y el “rescate” fue transmitido en vivo por Televisa. No obstante, cuatro meses después la periodista Yuli García reveló que se había tratado de un montaje. Y esa técnica se convirtió en una constante.os tres fueron torturados y acusados de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco. Ante las inconsistencias del caso, fueron absueltos en 2016 por un tribunal federal y liberados.A finales de abril de 2012, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, aun cuando ya se conocían todas las irregularidades del caso, incluyendo el montaje televisivo contra Cassez e Israel Vallarta –transmitido en vivo en el noticiario del periodista Carlos Loret de Mola–,Aun cuando ya se perfilaba la liberación de Cassez –yEl propósito era justificar las acusaciones contra Cassez y la familia Vallarta.La historia de 2005 con Israel Vallarta; la de 2009 con René Vallarta y la de 2012 con Mario Vallarta fue muy similar: detenciones en presunta flagrancia, tortura de los imputados, confesiones autoinculpatorias y testigos o víctimas que se retractan o se contradicen de manera abierta.El 27 de abril de 2012, Mario, tercero de los hermanos Vallarta Cisneros, y Sergio Cortez –uno de sus sobrinos que quedaba libre–, así como los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, quienes no tenían ningún vínculo con los primeros, fueron torturados por más de tres horas para que confesaran su presunta “participación” en la banda Los Zodiaco.Ocho años después, el caso dio un giro: Cárdenas Palomino es doble prófugo de la justicia: en México enfrenta una orden de aprehensión por el delito de tortura, en la modalidad de instigador y autor material, en agravio de Mario Vallarta, Sergio Cortez y los hermanos Estrada Granados.Además,Sin embargo, la pesadilla en tres capítulos que ha enfrentado la familia Vallarta y sus coacusados no ha terminado: Israel y Mario, así como Sergio Cortez continúan encarcelados, pese a las torturas y fallos judiciales que han derivado en la liberación de otros tres integrantes de la familia y de la propia Florence Cassez.Los Estrada Granados también esperan sentencia y, por primera vez en ocho años, la orden de aprehensión que un juez federal giró contra los 13 elementos de la Policía Federal que participaron en su detención y tortura, incluyendo a Cárdenas Palomino, les ha regresado la esperanza de obtener su libertad.Este es un adelanto de un reportaje del número 2293 de la edición impresa de Proceso, publicado el 11 de octubre de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir