Aquí estará el cuartel de la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el terreno de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Santa Fe ya no se va a vender a inmobiliarias.“Va a ser un parque, un espacio, la cuarta sección del bosque de Chapultepec y va a quedar a cargo de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México y sólo se van a construir muy pocas viviendas, unidades habitacionales para la Secretaría de la Defensa, ya no se va a vender”.El mandatario federal aseguró que no habrá un desarrollo inmobiliario, pues se va a privilegiar el medioambiente, “es decir el cuidado la conservación del medioambiente”.Asimismo, AMLO explicó que en esa zona estará el cuartel de la Guardia Nacional de la Ciudad de México.Aquí estará: