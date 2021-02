‘Aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar’: La Guzmán manda conmovedor mensaje a Frida Sofía

Escuchar Nota

"El rollo es conocerte mejor y decir: ‘Ale, estás sensible, pero no te me deprimas, haz algo para esto’. Ahorita me estoy tomando un antidepresivo y la terapeuta me está ayudando también", reveló.



"Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar y a ver que sólo tienes una madre, un padre, sean como sean".



"Yo también he trabajado mi culpa, porque eso es lo único que le puedo mostrar: mi ejemplo. Y lo estoy haciendo con todo el corazón. Espero que le llegue esta luz que sale de mi alma, porque la amo y es lo único que le puedo dar, este amor que siento", agregó.



.- Parece que el pleito que el año pasado provocó el distanciamiento deestá por terminar, pues este lunes la cantante mexicana le mandó un conmovedor mensaje a su hija durante una entrevista en el programa Despierta América.La interprete deprimero contó que actualmente está trabajando en su bienestar mental: "porque empecé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar. Pero me ayuda mucho escribir, me ayuda el poder sacar de mí estás emociones, porque".Luego, en relación al distanciamiento con, Guzmán dijo que su hija "está en una época y edad que es lógico que tengan ese choque, porque yo lo tuve con mi madre. Entonces, cuando buscas tu propia identidad, es cuando a veces".afirmó que las redes sociales han vuelto más grande el problema, "pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente, y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño".Por último, respecto a qué le diría a su hija si la tuviera enfrente, la cantante dijo:Información por Milenio