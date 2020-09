Aquí me moriré: madre de joven asesinado se encadena frente a la Segob

Escuchar Nota

La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, atendió a Silvia Castillo Hernández, quien se manifestaba para exigir justicia y que las autoridades competentes esclarezcan el motivo de la muerte de su hijo. https://t.co/Lo6iYd0rT6 pic.twitter.com/Fte1fXQQpH — Gobernación (@SEGOB_mx) September 21, 2020

mientras abrazaba una bandera, se cubría el rosto y cuerpo con pintura que simula ser sangre,Esto, después de tomar la sala de juntas y la oficina principal del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicado en el No. 60 de Cuba en el Centro Histórico,así como una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.La señora Silvia originaria de estado de San Luis Potosí regresa a la Ciudad de México a manifestar,para las investigaciones de los responsables de su hijo yEllos andaban con mi hijo y nunca se le investigó a ellos, porque ellos tienen para pagar un abogado, por eso me han obligado a venir aquí al distrito federal".porque yo venía esperanzada que me cumplieran el punto del detective privado, lo único que pido es justicia", puntualizó Silvia Castillo.Ante esto, la Secretaría de Gobernación informó que