Aracely Arámbula por fin revela por qué se separó de Luis Miguel

Escuchar Nota

“Me invitaron a hacer la serie de María Victoria y me encantaría para cantar ‘Cuidadito, cuidadito'”.

“Claro, sino yo seguiría con él, rey…”. (¿Luis Miguel?).

“Sí tengo un galán, pero no me gusta (mostrarlo). Y mis amigos muy cercanos lo saben. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con esto”.

Aracely, como su si actualmente tiene novio y sobre su relación con Luis Miguel, publica Radio Fórmula Arambula, “tengo un amor por generación. He tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada“.Tambiénde su carrera.Ya entrados en confianza,La respuesta de Aracely sorprendió a más de uno:La protagonista de ‘La Doña’, pero prefiere mantenerlo alejado del ojo público: