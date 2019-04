Aracely Arámbula se somete a cirugía para prevenir cáncer

Aracely Arámbula ingresó de emergencia al Hospital Ángeles Lomas para someterse a una operación y eliminar los fibromas uterinos que le salieron desde hace algún tiempo, mismos que le podían haber provocado cáncer, informó la revista TV Notas.De acuerdo a la publicación, una amiga de la actriz contó: “El lunes pasado ingresó al hospital y se sometió a una cirugía de emergencia. Le hicieron una histerectomía, es decir, le extirparon el útero. No sé si sólo le sacaron éste o también las trompas de Falopio y los ovarios, pero ahorita ya está en su casa recuperándose tanto de la operación como del susto que pasó”.Al respecto del cáncer que pudo padecer Arámbula, la persona explicó: “Desde hace mucho tiempo le empezaron a salir miomas (fibromas uterinos), como tumores en la matriz, que le provocaban mucho dolor y hemorragias continuas, pero hace poco le comenzaron a ocasionar muchos más problemas. Su médico le dijo que, si le seguían creciendo de esa manera, era muy probable que se convirtieran en tumores cancerígenos, y eso la asustó muchísimo. Estuvo tomando diferentes medicamentos por varias semanas para que disminuyeran, pero no le funcionaron, así que el oncólogo que ha llevado su caso le dijo que la operación era su única solución para desaparecerlos, y claro, disminuir las posibilidades de sufrir cáncer”.Finalmente, la amiga de la artista aseguró que Aracely ni siquiera lo pensó para someterse a esta operación a pesar de que esto le quitó la posibilidad de volver a ser madre.“Aracely quería deshacerse de ese incómodo dolor para siempre y evitar padecer esa enfermedad tan fuerte; además, como ya no quiere tener más hijos y sabía que no le dolería, dijo que sí, que se la hicieran lo más pronto posible, aunque sí le daban miedo los efectos secundarios, como que se le adelante la menopausia”, remató.