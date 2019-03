Arancel frenó al acero chino

El arancel de 15% que se implementó a las importaciones de algunos productos de acero frenó las importaciones chinas.La medida, que desde su entrada en vigor el 7 de octubre de 2015 se había renovado y evaluado cada seis meses, no fue actualizada el 31 de enero pasado y fue hasta el 26 de febrero cuando la Secretaría de Economía (SE) informó que se retomaría.Si bien se espera que se reactive en los próximos días, aún no cuenta con fecha precisa de su entrada en vigor.El arancel es aplicable para países con los cuales no se tiene tratado comercial, como es el caso de China, nación que produce 51% del total mundial, según la SE.Entre algunos de los productos en los que tuvo impacto la medida se encuentran las placas de acero de espesor superior a 10 milímetros, las cuales no registran importaciones provenientes de China.