Aranceles a jitomate hasta que exista notificación de EU: IP

Los productores mexicanos de jitomate no pagarán la cuota compensatoria de 17.5 por ciento a las exportaciones que se realicen a Estados Unidos en tanto no exista una notificación del Departamento de Comercio de ese país sobre la conclusión del Acuerdo de Suspensión de tomate mexicano, aseguró el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).En un comunicado, el organismo que dirige Vosco de la Vega señaló que el 6 de febrero de este año el gobierno de Estados Unidos notificó al mexicano su intención de dar por concluido el acuerdo mencionado en un plazo de 90 días, periodo que venció el día de hoy.“Sin embargo, aún no existe una notificación formal por parte del Departamento de Comercio y la conclusión del plazo no impide que continúen las negociaciones bilaterales”, afirmó.En ese sentido, el CNA confió en que se logre un nuevo acuerdo en el corto plazo para evitar un efecto negativo en la industria que exporta más de dos mil millones de dólares y genera más de 400 mil empleos en el país.“En el caso que se lograse un acuerdo como se espera, se otorgará un plazo para la entrada en vigor por 30 días, tiempo que se abre para comentarios. En ese periodo los productores mexicanos deberán pagar un 17.5 por ciento de cuota compensatoria que se reembolsaría una vez entrando en vigor el nuevo acuerdo”, aseveró.