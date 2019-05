Aranceles a tomate dañarán a los consumidores de EU

La imposición de aranceles a exportaciones mexicanas de tomate impactará no solo a productores mexicanos, sino al consumidor estadunidense, aseguró Graciela Márquez, secretaria de Economía.Este martes concluye la vigencia del acuerdo de suspensión de tomate, el cual evitaba que los exportadores de la hortaliza mexicana pagaran una cuota compensatoria de 17.5% para entrar a Estados Unidos. A pesar de ello, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, instó a que las partes mantuvieran las negociaciones abiertas en función de pavimentar el camino a un acuerdo.“La suspensión del acuerdo no implica que no se siga negociando nuevos términos de acuerdo y que los productores de tomate reciban propuestas para una nueva relación. Estamos seguros de que la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas de tomate va a impactar a los anaqueles de los supermercados estadunidenses.“No es una medida que solo dañe al productor mexicano, sino que daña al consumidor estadunidense”, afirmó Márquez en entrevista después de la firma de un convenio en materia regulatoria con el Gobierno de la Ciudad de México.Añadió que Estados Unidos no produce todo el tomate que consume y una fuente importante de abasto son las exportaciones mexicanas.En Estados Unidos, uno de cada dos tomates que se consumen es cosechado en suelo mexicano.Tan solo en 2018, México exportó al vecino del norte más de 2 mil 263 millones de dólares de tomate fresco y refrigerado, esto se traduce en más de mil 833 millones de kilogramos de dicho producto.