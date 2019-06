Aranceles complicarán la economía de México y EU

La aplicación de aranceles a productos mexicanos a partir del 10 de junio, como lo anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentando el problema de la migración ilegal, complicaría aún más la situación económica por la que atraviesan tanto EU como México, afirmó Patricio Gil, expresidente de la American Foundry Society (AFS).“Estos aranceles se vuelven solamente un sobrecosto que va directo al consumidor y por lo mismo pudiera frenar a la economía, con las consecuencias negativas que conocemos. Al final no sería bueno para México ni para EU”.“Me parece muy delicado y una medida que pudiera provocar o acelerar una recesión. De junio a octubre no se puede hacer nada en términos de repatriar capacidad industrial a EU y además en EU hay un nivel de actividad industrial importante en estos momentos y los indicadores de desempleo son los más bajos en muchos años”, agregó.Gil señaló además que el temperamento del líder estadounidense deja mucha incertidumbre sobre si cualquier medida tomada por el Gobierno mexicano cubrirá o no sus exigencias.“Es muy subjetivo el saber si las medidas que México tome en relación con el control migratorio pueden dejar satisfecho al Gobierno de EU. Todo esto crea un ambiente muy negativo para los negocios y las inversiones. Espero que las negociaciones que ocurran en estos días entre ambos gobiernos puedan detener la aplicación de estas medidas”, comentó.Respuesta espejoSin ánimo de que se vuelva una guerra comercial, el empresario Héctor Medrano, líder de la Canalum en Coahuila, habló de la importancia de que México lleve a cabo una defensa digna de los intereses del empresariado y los consumidores.Externó que la política que ha sostenido China con respuestas espejo a los aranceles que le aplica EU, es una alternativa para nuestro país. “Me pones un arancel, yo te lo reflejo.“Creo que (Trump) está negociando muy agresivamente, como siempre lo hace, y apuesta muy alto para caer en algo bajo. Esto no solo afecta a México sino también a empresas estadounidenses.“Estamos en un momento muy difícil porque se está desacelerando la economía y eso traerá desempleo e inseguridad y un ciclo difícil de revertir”, mencionó.Consideró que al final se podrían poner de acuerdo para proponer una agenda migratoria integral. “El Presidente está actuando correctamente al decir que no es nuestra responsabilidad el alto tráfico de drogas y el flujo migratorio. EU debería negociar acuerdos con cada país para evitar tanta migración”, destacó.