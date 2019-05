Aranceles de Trump contra México estremecen sector automovilístico

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a las importaciones de México, las acciones de las principales automotrices y proveedores de autopartes mundiales se desplomaban el viernes lo que podría dañar un modelo de fabricación establecido hace décadas.Desde la japonesa Mazda a la alemana Volkswagen , pasando por la estadunidense General Motors , las acciones de firmas automotrices se vieron afectadas por el nuevo frente que se abrió en la guerra comercial global.Como una medida para contener el aumento de la inmigración ilegal a Estados Unidos a través de su frontera sur, Trump dijo que aplicará gravámenes del 5 por ciento a todos los bienes provenientes de México y que aumentará ese monto mensualmente hasta alcanzar un 25 por ciento en octubre, a menos de que México tome acciones inmediatas.La decisión podría golpear a muchas compañías globales -incluyendo a firmas asiáticas y estadunidenses-, con especial vulnerabilidad para la industria automotriz."Si no quieren pagar aranceles si empiezan a subir, las compañías tendrán que abandonar México, que se ha quedado con el 30 por ciento de nuestra industria automotriz, y regresar a Estados Unidos", afirmó Trump en un tuit el viernes.Durante años, las automotrices han fabricado vehículos en México aprovechando los costos laborales más bajos, sus acuerdos comerciales y la proximidad con Estados Unidos, el mayor mercado de automóviles del mundo después de China."Los márgenes son tan estrechos en el mercado estaduunidense actualmente que no hay manera de que las automotrices no trasladen estos aranceles a los clientes", dijo Janet Lewis, analista de Macquarie Securities."El factor desconocido es el impacto sobre los proveedores, ya que los componentes podrían moverse de ida y vuelta entre México, Estados Unidos y Canadá hasta 20 veces antes de llegar a la línea de ensamblaje de los autos", añadió.En Japón, las acciones de Toyota Motor Corp cayeron un 3 por ciento, mientras que las de Nissan Motor Co cedieron un 5 por ciento y las de Honda Motor Co bajaron un 4 por ciento. Los papeles de Mazda arrojaron la mayor caída con un descenso de casi 7 por ciento.En Europa, los candidatos a fusionarse Fiat Chrysler y Renault lideraban los declives de las automotrices, con desplomes del 5 por ciento, mientras que el proveedor de autopartes Faurecia perdía un 4 por ciento.