Araujo fuera del Celta de Vigo vs Osasuna

Ciudad de México.- La escuadra del Celta de Vigo, sin el aporte del defensa mexicano Néstor Araujo, buscará este domingo a como dé lugar la victoria contra Osasuna para tener la posibilidad de abandonar la zona de descenso en la Liga de España.



En partido de la jornada 19, que marca el final de la primera vuelta de la campaña 2019-2020, el club celeste tratará de hacer pesar su localía en Balaídos para cosechar las tres unidades importantes.



En la actualidad, Celta marcha en el décimo octavo puesto de la clasificación con 14 unidades y para salir de la zona de descenso requiere ganar o empatar y que Mallorca, con 15 puntos, pierda en su visita frente al Granada.



La victoria contra los Rojillos también significaría una inyección de ánimo para el estratega Óscar García, quien reemplazó a Fran Escribá, pero que no ha podido lograr los resultados esperados. Tras seis partidos de Liga española apenas ha conseguido cinco de 18 posibles.



Venció al Villarreal, empató contra Valladolid y Mallorca, y perdió frente a Barcelona, Leganés y Levante, inició que ha generado dudas sobre si García tiene la capacidad para salvar del descenso al cuadro vigués.



Osasuna, por su parte, no será un rival sencillo, pues el reciente campeón de la Segunda División de España regresó de buena forma a la máxima categoría y por ahora se ubica en el décimo segundo sitio con 23 puntos.



Para este primer compromiso de 2020, Celta de Vigo no podrá contar con el zaguero mexicano Néstor Araujo, quien cumplirá un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.



Araujo, quien ha jugado en 17 de 18 partidos en lo que va de la Liga española, vio el cartón preventivo contra Granada, Betis, Getafe, Mallorca y en el último juego del año pasado ante Levante. La buena noticia para Celta es que recuperó a su capitán Hugo Mallo para encarar a Osasuna.