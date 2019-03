Araujo y Celta, a alejarse de lugares de descenso

La escuadra del Celta de Vigo, con el zaguero mexicano Néstor Araujo incluido en la convocatoria, tratará de conseguir la victoria este domingo frente a Eibar para alejarse de la zona de descenso en la Liga de España.El cuadro celeste tiene que evitar excesos de confianza y salir de la cancha del estadio Municipal de Ipurúa con algún resultado positivo debido a lo apretado que se encuentra la parte baja de la clasificación en la máxima categoría del futbol ibérico.Celta posee 25 unidades, solo por encima de los tres clubes que en estos momentos descenderían Villarreal (23), Rayo Vallecano (23) y Huesca (19), por lo que un descalabro en su cotejo podría sumergirlo en dichas posiciones.Eibar, por su lado, luce un poco más tranquilo, tiene 31 unidades y espera sacar ventaja de su territorio, pues como local acumula nueve duelos consecutivos sin perder en la Liga.El técnico del Celta, el portugués Miguel Cardoso, destacó la unidad que existe en el plantel con la firme misión de conseguir la permanencia en la competición liguera.“Tenemos que tener muy claro que a partir de ahora cada partido es el más importante de nuestra vida, tenemos que jugar cada uno como si fuera el último del campeonato. La unión que tenemos me da unas ganas grandes de trabajar cada día", comentó el lusitano ante los medios de comunicación.Incluso en la semana, Néstor Araujo, quien hoy es parte de la convocatoria de 18 elementos, defendió la labor de Cardoso al frente de los celestes, por más que los resultados positivos no han sido los esperados.“Los resultados no han sido los mejores, pero en la mayoría de ocasiones porque los futbolistas no hicimos lo que nos pidió el entrenador", indicó el futbolista mexicano, quien en esta su primera experiencia en el futbol europeo ha disputado 22 partidos de Liga de España, 20 como titular, y a pesar de su posición de central presume de tres goles.