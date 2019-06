Arbitraje de CFE generará más apagones en Yucatán: IP

El arbitraje internacional que inició la Comisión Federal de Electricidad (CFE), postergará más la generación de electricidad en la Península de Yucatán y persistirán los apagones que afectarán a la industria, la actividad comercial y los consumidores, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos se pronunció por que se llegue a un acuerdo a la brevedad entre la CFE y las empresas privadas constructoras del ducto que distribuirá gas natural al sureste del país, para que no existan más afectaciones.“La solicitud de arbitraje de la CFE en su contrato con las empresas constructoras del gasoducto entre Texas, Estados Unidos y Tuxpan, Veracruz, posterga el suministro de este combustible a la Península de Yucatán y se suma a problemas como el incremento de la demanda de electricidad en la temporada de calor y tareas de mantenimiento de la empresa pública que en conjunto, propician los apagones”, afirmó.Resaltó que es necesario encontrar soluciones inmediatas para el abastecimiento de gas natural a la zona, a fin de contar con combustible suficiente para generar electricidad y abastecer del energético de acuerdo a sus necesidades, a la planta industrial de la Península de Yucatán, para que no continúen las afectaciones al aparato productivo.El empresario indicó que la CFE deberá informar por qué no emitió la constancia de aceptación de la terminación del ducto construido por la sociedad conformada por las empresas privadas TC Energy Corporation (TC Energía), e Infraestructura Energética (IEnova), cuyos trabajos concluyeron el 11 de junio.“El gasoducto marino que llevará el combustible a la península de Yucatán tuvo un costo de más de 2 mil 500 mdd y es uno de los proyectos más importantes en el país de los últimos años, pues tiene capacidad de transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que asegura el abastecimiento en esas zonas”, señaló.Resaltó que este tipo de acciones no abonan a la demanda de la iniciativa privada que ha insistido en solicitar condiciones que generen certidumbre, para propiciar confianza a la inversión requerida en México para el crecimiento económico y el desarrollo productivo incluyente.