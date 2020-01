Archivo General de la Nación deberá abrir al público informes de Murillo Karam

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Archivo General de la Nación (AGN) que entregue los documentos elaborados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad y otras instituciones, sobre Jesús Murillo Karam y Jorge Rojo Lugo.



En sesión del Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez anunció que abrirían al público los archivos de inteligencia acumulados por años y resguardados en el AGN.



Recordó el funcionamiento de la Dirección General de Investigaciones Políticas y de la Dirección Federal de Seguridad, que se encargaban de vigilar a personalidades del ámbito político, movimientos sociales, medios de comunicación e incluso hasta artistas, con graves violaciones a los derechos humanos.



Ante estas prácticas, dijo, la actual administración ha buscado transparentar documentos del pasado para marcar distancia respecto al régimen anterior y para ir construyendo la memoria histórica.



Salas Suárez expresó que en el análisis del caso se consideró que el particular tiene razón, en parte, porque el AGN entregó información relacionada con lo solicitado, pero las versiones públicas no se deben cobrar y omitió informar que también se puede proporcionar en copia certificada.



Por ello, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta del AGN para que ponga a disposición del particular las versiones públicas de los documentos elaborados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad y otras instituciones, sobre Jesús Murillo Karam y Jorge Rojo Lugo, en copia simple o certificada, indicando costos de reproducción y envío.