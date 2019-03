Archivo General de la Nación ¿Es libre su consulta?

La información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tardará más de seis meses en llegar al Archivo General de la Nación y ser puesta a disposición del público porque deben elaborarse lineamientos y ordenarla, quizá, dijo un trabajador, como un nuevo fondo documental.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ciudadanos que desearan conocer los archivos históricos de la Policía Federal y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) podrían acudir a partir del 1 de marzo para realizar las consultas necesarias, sólo con las restricciones que marca la ley en materia de datos personales.​Sin embargo, los interesados deberán esperan al menos seis meses para que el Archivo General de la Nación elabore y ponga en marcha los lineamientos para realizar las consultas, tarea para la que necesitará personal y tiempo; mucho tiempo.“(La información) todavía no está aquí y falta un rato para que llegue. Lo que se puede consultar hasta ahora son las versiones públicas de la Dirección Federal de Investigaciones y del área de Investigaciones Políticas y Sociales”, dijo un trabajador del Archivo General de la Nación que prefirió no dar su nombre porque está contratado bajo el régimen de honorarios.El CISEN funcionó desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta que Andrés Manuel López Obrador la convirtió en la Agencia Nacional de Inteligencia.Antes de ser el CISEN, los trabajos de inteligencia quedaron a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de dos direcciones: la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigación Pública y Sociales, ambas facultadas para realizar labores de inteligencia… y de espionaje.Políticos, artistas, opositores, líderes estudiantiles, periodistas, sindicatos y asociaciones artísticas, entre otros, eran sus objetivos.Los trabajadores de ambas direcciones idearon sistemas de clasificación para delinear perfiles y reportar a sus superiores.“Les adelanto también una cosa, que es interesante. No todo lo que se dice ahí es cierto. Acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del estado. Hablo por otros y también por mí. Hay muchas cosas que no son ciertas. No porque sea el Archivo del CISEN o de la PFS ya todo lo que se especifica es cierto.“No. Inventaban cosas y fabricaban denuncias para que, sobre todo cuando se trata de opositores. O considerados opositores al estado. Siempre había cosas que no son ciertas. Cuando vi una parte, dije esto no es verdad. Ya cuando tengan acceso, pídanlo, se les va a entregar”, dijo López Obrador acerca de su propio expediente.Sin embargo, ya hay al menos una versión pública del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Galería 1, elaborado por la Dirección Federal de Seguridad y que da seguimiento a sus intervenciones públicas desde que fue presidente del PRI en Tabasco en 1983.“La información que traerán será después de los años ochenta en adelante, pero de conformidad con la Ley General de Archivos que entra en vigor este año. Cuando hicieron el anuncio de que podía consultarse de inmediato nos dio mucha risa: falta mucho”, aseguró el trabajador con más de 20 años en el Archivo.Según la publicación del decreto, el Cisen y el resto de las entidades de la Administración Pública Federal deberán transferir al AGN sus documentos históricos que posean "y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción".El AGN tendrá 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto emitirá los lineamientos que deberán aplicarse en un plazo máximo de 180 días.La Galería 1 resguarda información de las direcciones Federal de Seguridad y la Dirección de Investigación Pública y Sociales, ambas facultadas para realizar labores de inteligencia… y de espionaje.Los antecedentes directos del CISEN. Ambas dependían de la Secretaría General de Gobernación.La Dirección de Investigación Pública y Sociales se mantuvo hasta agosto de 1941, cuando cambió de denominación al Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) que perduró hasta diciembre de 1947.Un año después se ampliaron las atribuciones, atribuciones y el presupuesto del departamento que se convirtió en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales.La Dirección Federal de Seguridad empezó sus funciones en 1947 con la publicación del cuarto reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.Las actividades de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales incluían el análisis e investigación de los acontecimientos sociopolíticos relevantes de la vida nacional, así como realizar funciones de control y vigilancia sobre trámites realizados por extranjeros.En 1985, durante el gobierno de Miguel de la Madrid desaparecieron del organigrama de la Secretaría de Gobernación tanto la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad que dependió entonces de la Presidencia de la República de acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto de 1985El fondo de la Dirección Federal de Investigaciones llegó al Archivo General de la Nación por decreto del ex presidente Vicente Fox, quien durante campaña prometió crear una Comisión de la Verdad para investigar el movimiento estudiantil de 1968 y a las víctimas de la Guerra Sucia.El primer presidente panista incumplió la promesa de la Comisión de la Verdad, pero en su lugar creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Fempspp), no por voluntad, sino por la presión de organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hizo suya la demanda de los desaparecidos políticos y pidió que se investigara a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en ambos episodios.La Secretaría de Gobernación transfirió al Archivo General de la Nación la totalidad de archivos, expedientes, documentación e información en formatos que fueron generados por la Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que se encontraban bajo la custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.La transferencia se realizó el 2 de febrero de 2002, pero fue posible consultarla seis meses después; Eduardo Medida Mora y Stella María González Cicero, respectivos directores del CISEN y del AGN firmaron el acta de entrega-recepción.El CISEN no sólo entregó los documentos que resguardaba para que la fiscalía especial realizara su trabajo, sino que dispuso a efectivos para resguardar el material.Los elementos sabían interpretar la clasificación bajo la que se ordenaron los documentos y, eventualmente, capacitaron a otros trabajadores del Archivo General.La información que custodiaba relacionada con pornografía, falsificación de documentos, homicidios, contrabando, movimientos estudiantiles, presos políticos , movimientos de solidaridad con Vietnam, aliados del movimiento ferrocarrilero .Actos de sabotajes, actividades subversivas, sinarquismo, espionaje, comunismo, partidos políticos, periodistas, tráfico de drogas , investigaciones a domicilio, damnificados del 19 de septiembre, correspondencia con oficinas policiacas nacionales e internacionales, robo de bienes nacionales.En la Galería 1 puede consultarse un índice analítico de 56 millones de tarjetas, 4 mil 143 volúmenes organizados con información que va de 1942 a 1999, y 243 volúmenes de Sedena, apenas una parte ya que tiene su propio archivo histórico.La Galería 1, que resguarda el material de la DFI y de la DIPS, es apenas una parte del acervo del Archivo General de la Nación, que está integrado por más de 740 fondos, secciones y series, los cuales están a disposición del público. Sus registros más antiguos datan de la tercera década del siglo XVI hasta la última parte del siglo 20.“Lo único que ha cambiado en el archivo es que ya no hay agentes del CISEN cuidando la sala 1”, dijo.Para acceder a los documentos, debes acudir al AGN y solicitar tu registro como investigador; llenar una ficha, informar qué deseas saber y realizar las búsquedas de información.Pero no podrás consultarla de manera inmediata, a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador; por el contrario, tienes que realizar una cita en línea y el personal te informará el día en el que puedes acudir.Si lo que quieres consultar de la Dirección Federal de Seguridad o de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales ya tiene versión pública (donde fueron testados los datos personales) la espera será corta.De lo contrario, deberás solicitar la versión a través de Infomex o de la Plataforma Nacional de Transparencia que establece un plazo máximo de respuesta de 20 días hábiles.Luego, tendrás que agendar tu cita a través del sistema electrónico del Archivo General de la Nación.