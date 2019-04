Arde símbolo de la cultura europea

La vida parisina corría con normalidad al caer la noche. Miles regresando a casa tras la jornada y turistas arremolinándose en cafés del Centro, cuando estalló un incendio que quedará grabado en la historia gloriosa y trágica de esta ciudad.El fuego devastó ayer la Catedral de Notre Dame, símbolo de la capital francesa, patrimonio mundial de la Unesco y uno de los monumentos más visitados del mundo. La aguja y el techo se hundieron.Llegó a temerse un desastre total, pero hacia las 23:00 horas los bomberos aseguraron que la estructura y las torres estaban a salvo. Nuestra Señora de París había sobrevivido a la destrucción, pero reparar los destrozos puede llevar años.“El fuego está completamente controlado y parcialmente sofocado. Quedan algunos focos residuales por apagar”, explicó Gabriel Plus, portavoz de bomberos.Quienes a esa hora paseaban por las calles y millones de personas en todo el mundo asistieron alucinados en vivo, o por televisión, en sus ordenadores o móviles a la destrucción del edificio más conocido de la ciudad junto a la Torre Eiffel, nueve siglos de piedras bajo las llamas que todo lo devoran y que dejarán una herida que tardará en repararse.Cerca de la medianoche, cuando el fuego parecía controlado, el presidente francés, Emmanuel Macron, acudió por segunda vez al pie de la Catedral, y declaró: “Se ha evitado lo peor, aunque la batalla no se ha ganado del todo”.“Gracias a la valentía (de los bomberos) se han salvado las torres y la fachada”, añadió, antes de anunciar una colecta nacional e internacional para la reconstrucción.El incendio se declaró hacia las 18:50 horas. Su origen se encontraría en las obras de renovación que se realizaban en el viejo templo, según las primeras informaciones oficiales. Los turistas de la zona fueron desalojados. Los obreros que trabajan en la restauración del edificio no se hallaban en aquel momento. La Fiscalía de París abrió una investigación por destrucción involuntaria por incendio.La ausencia de víctimas mortales –solo un bombero sufrió heridas graves en las operaciones de rescate– es la única buena noticia de la noche de fuego y cenizas en la isla de la Cité, en el Sena, en el corazón de la capital, epicentro de una urbe vibrante golpeada en años recientes por atentados sangrientos, pero nunca por una destrucción del patrimonio.Cuando la aguja y el techo de Notre Dame se derrumbaron, cerca de una hora después de que saltaran las primeras llamas y del tejado salieran una humareda visible desde buena parte de la ciudad, lo que se hundió fue más que una vieja iglesia gótica.Construida entre los siglos 12 y 14, emblema del catolicismo francés y atracción turística que recibe unos 13 millones de visitantes anuales, en sus naves se resumía una parte de la historia de París y Francia.Era lo más antiguo que quedaba hecho cenizas y, a la vez, ante las miradas de todo el planeta, que seguía segundo a segundo el incendio como un espectáculo siniestro en tiempo real. Una versión actualizada y, por fortuna, sin la devastación humana de los ataques terroristas de 2001 en Nueva York.Con el incendio que desfiguró Notre Dame, los católicos de Francia lloran una de sus más bellas catedrales, a la vez un “símbolo vivo” de su fe, un lugar de “reconciliación” con otras culturas y con los no creyentes, y una parte de la historia de Francia.Mientras las llamas seguían arrasando la construcción la noche del lunes, el Vaticano expresó su “incredulidad y tristeza” por lo ocurrido en este “símbolo de la cristiandad, en Francia y en el mundo”.“Va a ser una gran pérdida, una gran herida”, declaró Eric de Moulins-Beaufort, presidente de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) en su cuenta de Twitter.La Catedral “forma parte de los símbolos de los esfuerzos de paz, de belleza, de esperanza, de fe e incluso más allá de la fe cristiana”, dijo.El obispo de París, monseñor Aupetit, quien lamentó ver “la estructura, el techado y la flecha consumidos”, pidió que repicaran las campanas de las iglesias.La noche del lunes, algunos de los parisinos que observaban atónitos el edificio en llamas se arrodillaron en la acera para rezar y recitar el Avemaría.Más allá de su dimensión espiritual, Notre Dame tiene “una dimensión simbólica muy fuerte, histórica y cultural, que afecta a todos los franceses”, destacó Stanislas Lalanne, obispo de Pontoise, dentro de la región parisina.En lo alto de la colina de Montmartre, frente a la basílica del Sagrado Corazón de París, cientos de personas miran hacia Notre Dame. Parisinos y turistas, católicos, ateos o musulmanes, todos están tristes al ver las llamas centelleantes en medio de la noche.En el interior de la basílica, la misa comienza con una oración por Notre Dame. “Señor te entregamos nuestra tristeza”, dice el sacerdote ante unos 200 fieles.“Sentí la necesidad de venir a rezar para estar en comunión con los otros”, cuenta Véronique.“Notre Dame es más que un símbolo. Todo se derrumba. Tenemos ganas de llorar. Pero la fe permanece”, intenta tranquilizarlos el cura.Como Sara, muchos subieron a Montmartre para tener una panorámica de la ciudad y ver la Catedral.“Es tan triste”, comenta él. “Es un lugar magnífico de recogimiento y de culto, que sea una sinagoga, una mezquita o una iglesia no cambia nada”, señala Amine, de religión musulmana. (Con información de AFP)Antes que la Catedral de Notre Dame de París, varios tesoros del patrimonio mundial fueron devastados por las llamas.La noche del 2 de septiembre de 2018, el Museo Nacional de Río de Janeiro quedó reducido a cenizas por un incendio, causado por un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado. Era considerado el mayor museo de historia natural y antropológica de América Latina, con más de 20 millones de piezas.En 1997, la Catedral San Juan Bautista y el Palacio Real de Turín, en el noroeste de Italia, fueron devastados por un incendio. Un bombero consiguió salvar el Santo Sudario, una de las reliquias más veneradas por los católicos, al romper con un martillo el cristal antibalas que lo protegía.En 1996, la ópera de Venecia quedó totalmente destruida por un incendio. Este teatro, inaugurado en 1792, era uno de los más prestigiosos del mundo. Dos electricistas fueron condenados a seis y siete años de cárcel, acusados de prender fuego para evitar pagar las penalidades por el retraso de las obras. Volvió a abrir en 2004.En 1994, el Liceo de Barcelona, el teatro lírico más famoso de España, de casi 150 años de antigüedad, situado en pleno Centro de la ciudad, quedó destruido por un incendio provocado por una chispa de un soplete. Hubo un herido. Fue reconstruido.El 20 de noviembre de 1992, toda la parte nordeste del castillo de Windsor, residencia real al oeste de Londres, quedó destrozada por un incendio. El siniestro, que evitó por muy poco los apartamentos privados de la reina, empezó en la capilla, donde un proyector que estaba demasiado cerca de una cortina incendió el tejido.La guerra intercomunitaria que azotó Bosnia de 1992 a 1995 dejó unos 100 mil muertos, en su mayoría musulmanes bosnios. El 25 de agosto de 1992, a partir de las montañas que rodean Sarajevo, los artilleros serbios incendiaron la biblioteca nacional de Bosnia, edificio construido en 1896. Solo se salvaron de las llamas unos 300 mil libros, de las más de 2 millones de obras, entre ellos numerosos libros raros.