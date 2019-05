Arde Venezuela bajo la

Arde Venezuela La ofensiva lanzada la madrugada del martes por Juan Guaidó para quebrar el régimen de Nicolás Maduro con el apoyo de las Fuerzas Armadas dejó, horas después, la fotografía de una batalla desigual.El respaldo de un grupo de militares fue suficiente para liberar, con un golpe de efecto, al opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario. Sin embargo, la operación no logró quebrar la cúpula militar.La jornada se saldó con duros enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y chavistas frente a los simpatizantes de la oposición.Primero hubo episodios de violencia y represión en los alrededores de la base aérea de La Carlota, donde los dos dirigentes hicieron el anuncio para tratar de movilizar a soldados y civiles, endureciendo la presión en la calle.Después, los choques se trasladaron a otras urbanizaciones del este Caracas, una zona mayoritariamente opositora.Guaidó y López exhortaron a sus seguidores para que salieran en masa a manifestarse contra Maduro. Pero las movilizaciones no han tenido, al menos por el momento, el resultado esperado.El rival de Maduro llamó a la población y a los soldados a rodear esas instalaciones (de La Carlota) y a poner en marcha la que considera la fase final de su desafío al chavismo, que denomina Operación Libertad. “El momento es ahora”, dijo.A través de su cuenta de Instagram, por la noche, aseguró que lo que ocurrió en Venezuela “demuestra que Nicolás Maduro no tiene ni el respaldo, ni el respeto de las Fuerzas Armadas”, porque no “protege a nadie y porque no gobierna”.El líder opositor aseguró que es el primer paso “para el fin de la dictadura”. Además convocó a movilizaciones por todo el país para este miércoles.El Gobierno de Maduro respondió a este golpe de efecto movilizando de inmediato a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional para bloquear los accesos a la base de La Carlota.Luego, en la medida en la que el país se levantaba entre una población con poca información –muchas madres llevaban a sus niños al colegio, por ejemplo–, apareció Diosdado Cabello para anunciar que el intento de derrocamiento del Presidente había fracasado estruendosamente.“Están completamente derrotados los golpistas”. Sin embargo, Cabello envió dos mensajes inquietantes: en primer lugar pidió a sus leales ir hasta La Carlota, pero acto seguido los invitó a proteger el Palacio de Miraflores. Además, hizo una petición intimidante: que los colectivos chavistas –fuerzas paramilitares– estuvieran prestos a defender la revolución.Más tarde, el ministro de Defensa Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) usará las armas en caso de ser necesario para frenar el levantamiento. En las calles se vivía un estado de incertidumbre, las redes sociales fueron censuradas.Tras solo efectuar un par de declaraciones vía Twitter, y que miles se preguntaran ¿dónde estaba Nicolás Maduro? El Mandatario apareció en el Palacio de Miraflores para dar una declaración televisada, junto a sus mandos militares.“Se puede ver una Venezuela mayoritariamente en paz”, aseguró. Además, añadió que “bajo ninguna manera” se van a entregar a los imperialistas, y agregó: “hemos sido víctimas como pueblo de agresiones de todo tipo”.Aseguró que Bogotá y la Casa Blanca estuvieron detrás de la intentona en contra de su Gobierno.En su declaración se refirió a Juan Guaidó y dijo que “Guaidó auspició un golpe de Estado militar y que hay videos que lo demuestran”. Además, llamó partido de terroristas a Voluntad Popular, al cual pertenece el autoproclamado presidente interino.Insistió en que siempre estuvo en contacto con los militares al frente y que su preocupación era evitar un baño de sangre.“Ya verán el destino que tienen los traidores al juramento, a la causa, a la Constitución y al legado”, fueron las palabras sobre los militares que abandonaron el régimen. Añadió que “Venezuela no quiere guerra civil”.Pidió a la estructura militar “máxima alerta frente al engaño”.El Gobierno de México expresó su preocupación por la situación en Venezuela y reiteró su ofrecimiento de utilizar el territorio nacional como escenario de un eventual diálogo entre las partes en conflicto en el país sudamericano.“Cuando los países de América Latina y el Caribe se nos olvida que compartimos una cultura común se debilita la idea de que podríamos tener también una propuesta y una acción conjunta en el ámbito internacional”, manifestó al respecto el canciller Marcelo Ebrard. (Con información de AFP/Agencia Reforma/El Tiempo)