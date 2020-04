Arden extremos en amor caótico

Escuchar Nota

, señala su autory agrega que el enorme libro fue trabajando durante años, esfuerzo que se vio recompensado con el Premio Alfaguara 2020.Cuando se le comunicó que había vencido, else encontraba de cacería en Coahuila y así, como un cazador, es como acomete el reto de escribir un libro de este calibre que, según el jurado, tiene “alcances shakespeareanos”, en su dominio de las pasiones.Y no podía ser de otra forma,, es por eso que debe estar atento a las huellas y pistas que esa historia le pide para ser contada y que en el caso de Salvar el Fuego fue la creación de diversas realidades por medio del habla y el lenguaje deque mostrarán la vida de cada uno de ellos”, como explicó en entrevista a Zócalo., se enamora de José Cuauthémoc, un homicida condenado a 50 años de cárcel, pero no quedándose ahí la vertiginosa narrativa de Arriaga lleva al lector a conocer los trozos que dibujan el mosaico de la vida mexicana.“Quería que: me gusta escribir de aromas y texturas, hechos que se sientan y para eso necesito el lenguaje. Uno específico para cada uno de mis personajes, porque“Por eso utilizo tres voces: está la de Marina, una mujer de clase alta, que me ayudó a adentrarme al mundo femenino, verlo con sus ojos., los vocablos del norte están ahí, mientras que, comentó., Salvar el Fuego refleja la desigualdad mexicana. Los personajes que desfilan por el libro son seres reales que obedecen a necesidades económicas, políticas y pasionales. Hombres y mujeres que viven realidades distintas en las que se imponen el hambre, el deseo, la necesidad o el placer.“En el libro hay toda una serie de señales que, ya sea geográficamente como el norte y el sur, pero también en los aspectos sociales. Hay una escena en la que Marina camina por un barrio en el que hay perros callejeros y charcos que pisa con sus zapatos caros”.Pero también es un retrato de la violencia social que aqueja al país de punta a punta, desde el norte que tanto ama Arriaga hasta su natal Ciudad de México.como ese amor improbable que tiene Marina con José. Relación que Arriaga define como “una historia de amor que destruye”.“Al amor se le ha dado un tamiz de 14 de febrero: cursi o romántico, y una novela de amor no necesariamente tiene que ser romántica, al contrario, porque el amor también puede ser disruptivo o subversivo. El amor provoca incendios y destrucción.para ver qué sucede.por eso una novela sobre el amor no tiene que retratarla como una ternurita, sino que puede ser un cuchillo o dinamita... el amor puede ser fuego y quemarlo todo”, concluyó el guionista.