Aretha Franklin tenía cheques sin cobrar

Aretha Franklin tenía cerca de un millón de dólares en cheques sin cobrar al momento de su muerte, reportó Page Six.



De acuerdo con documentos judiciales, la Reina del Soul no había cobrado 702 mil 711 dólares pagados por Sound Exchange y Screen Writers Guild, y otros 285 mil 944 de su compañía editorial, lo que suma un total de 988 mil 656 dólares.



Allegados declararon era una situación constante en la intérprete, pues en 2016 empresas tuvieron que volver a emitir cheques con los que le habían pagado a Franklin en 2012.



Según Billboard, uno de los hijos de la cantante, Kecalf Cunningham, ya se puso en contacto con uno de los bancos emisores.



La distribución de ese dinero, como el resto del patrimonio, dependerá de la validación de tres testamentos que se encontraron hace unos meses.



Cuando Franklin falleció, en agosto de 2018, se había informado que no había dejado testamento, por lo que se determinó que el patrimonio se distribuyera en partes iguales entre sus cuatro hijos.