‘Argentina está en shock’, dice a Tele Saltillo el periodista argentino Gustavo Marcelo Farías

“Podemos decir que esta es una nueva victoria del Diego , porque antes de ayer y desde que empezó esta pandemia , en Argentina, no se hablaba de otra cosa en los noticiarios y en todos los medios que no fuera el Covid, y desde ayer no se habla nada de vacuna, de pandemia, de distanciamiento social, y lo que ha generado Maradona, es verdaderamente increíble, tengo 55 años, y jamás he visto una manifestación así de un sepelio”.

“Maradona desde los 15 años, ha vivido un ‘reality’ permanente, porque nunca tuvo vida privada, desde los 15 que ingreso formalmente al futbol, hasta los 60 al fallecer, la edad en que nos deja, ha estado siempre en un reality que nos ha representado permanente como somos todos los argentinos”.

“Lo que estamos viendo desde ayer, es verdaderamente increíble, porque cuando llevaban el cuerpo de Diego de la autopsia a la casa funeraria donde lo prepararían, todo el camino siguiendo la unidad, eran kilómetros y kilómetros de gente cantando, llorando, vitoreando, hasta juegos artificiales, realmente un nunca imagine que llegaríamos a ver algo así”.

“Nunca olvidaremos aquel 21 de junio de 1986 con el mejor gol de todos lo tiempos, gol fantástico, y hacerlo en la Copa del Mundo contra el rival al que siempre queremos ganarle, por la historia de lslas Malvinas y todo lo que tiene ver con nuestro pueblo y su rivalidad con los ingleses, y hacerles uno con la mano y otro que valía por dos, pues para mi fue el momento cumbre de nuestro querido Diego Maradona”, explica el periodista.

“Pero la verdad es que la carrera de Messi está en desarrollo, no ha concluido, no se ha cerrado, y no podemos compararla, porque lo ha generado Diego Armando Maradona, nunca lo ha provocado Messi”, dijo finalmente Gustavo Marcelo Farias, para los televidentes saltillenses.

"Argentina está conmocionada desde ayer, y hoy sigue en shock, y estamos viviendo un panorama contradictorio, como contradictorios somos los argentinos", expresó el cronista deportivo entrevistado por Vanguardia. "Estamos viendo gente cantando, gritando, oleando banderas cuando pasan al lado del féretro de Maradona, y le hacen reverencia, le cantan, le lloran, Maradona le ha ganado al Covid".

El reconocido periodista considera que "la única persona que yo recuerdo es Mercedes Sosa, interprete de música tradicional la única persona velada ahí, pero en una expresión diferente a lo que hoy ha generado Diego Maradona".

El periodista entrevistado comenta: "y de hacer política alrededor de la pandemia, para sacar raja entre los sectores, y desde ayer que falleció el Diego, Argentina no tiene Covid, no tiene ningún problema de Covid, y es por ello que las autoridades quieren hacer breve todo el funeral, para no exponer mas a la gente, que no quedemos expuestos a lo que pueda pasar después".

Sobre el momento deportivo mas grande de Diego Armando Maradona, el cronista, dice: "Sin duda que el 21 de junio de 1986, porque Maradona marco el camino a partir de la conquista en esa Copa del Mundo, porque a pesar de que ya teníamos el titulo de Mundial del 78, vencer y dejar en el camino a Inglaterra, fue la victoria mas importante para el pueblo argentino".

También cuestionamos a Gustavo Marcelo Farías sobre si hay alguien comparable a Maradona, a lo que comentó "No hay nadie hasta el momento que signifique algo tan grande para los argentinos como Maradona, lo estamos viendo".