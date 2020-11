Argentina legaliza autocultivo de cannabis para uso medicinal

Escuchar Nota

"Hoy lloramos de alegría porque empezamos esta lucha por nuestros hijos (...). Somos una gran familia luchando por un mismo derecho, el derecho a la calidad de vida. Vamos a cultivar la medicina de los nuestros sin miedo" (...). No somos delincuentes", se congratuló en las redes sociales el colectivo "Mamá Cultiva".

El gobierno argentino legalizó el, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.Se trata de una nueva reglamentación que revisa una ley aprobada en marzo de 2017 que había autorizado el uso medicinal de aceites de cannabis peroEl decreto, que lleva la firma del presidente, busca permitir "un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica", señala el texto.Con el decreto, se autoriza la venta en farmacias de aceites y cremas producidas a partir del cannabis y el, que había sido creado por la ley pero no estaba operativo.Pacientes y familiares de niños con patologías serias que usan aceite de cannabis para mejorar su calidad de vida, vienen reclamando el derecho a cultivar para producir su propio aceite específico, lo cual seguían haciendo pese a estar penado por ley.El aceite de cannabis es utilizado para laasí como en, entre otras enfermedades.La nueva reglamentación autoriza no sólo a importar productos medicinales de cannabis, lo que ya estaba permitido aunque solo para las epilepsias refractarias, sino también aEl Estado impulsará la producción pública de cannabis para uso medicinal y garantizará el acceso a los pacientes que no tengan cobertura de medicina prepaga u obras sociales sindicales., la formación de clubes de cultivadores para plantar en forma cooperativa y la compra en farmacias. Desde entonces varios países latinoamericanos han avanzado en legislaciones similares.