Argentina, muy cerca de la eliminación en Copa América

La selección de Argentina está obligada al triunfo cuando enfrente este domingo a Qatar, en busca de un boleto a cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 y evitar el fracaso.La albiceleste se encuentra en el sótano del Grupo B con apenas un punto y muy cerca de la eliminación, por ello están obligados a la victoria, aunque un empate y una combinación de resultados los mantendría con vida.Las críticas al equipo que dirige Lionel Scaloni han sido duras por lo poco que han mostrado en la caída ante Colombia y la igualada con Paraguay, por lo que afrontará su primera “final” este fin de semana.Pese a tener a Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo, sus acompañantes en la cancha no funcionan como se espera a su alrededor y no han podido generar el futbol que ellos y la afición desean.Para este duelo se esperan algunos cambios en el equipo de Scaloni, sobre todo en la ofensiva con la presencia indiscutible de Messi, esta vez acompañado Sergio Agüero y Lautaro Martínez, o incluso no se descarta a Ángel di María.El equipo llegará motivado, luego de que la víspera pudieron pasar un rato con sus familias, en espera de salir a la cancha y demostrar que tienen con qué para aspirar a cuartos de final y, por qué no, al título.Qatar, por su parte, comenzó su aventura en este torneo con igualada 2-2 ante Paraguay y después perdió con Colombia apenas por la mínima diferencia, con lo cual dejó en claro que no será nada sencillo para los pamperos.Un empate ante Argentina beneficiaría a los qatarís y por mejor diferencia de goles terminaría arriba de su rival en turno en la clasificación, lo cual le daría opciones de llegar a la segunda ronda y consumar el fracaso de la albiceleste.En duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo B, Argentina y Qatar se verán las caras a las 16:00 hora local, 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena do Gremio de Porto Alegre.